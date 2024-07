ANSE di MEZZOPALCO / USINE BAUG vince Forever Young 2024

Si è conclusa in Corte Ospitale la quinta edizione di Forever Young, il progetto riservato alle giovani compagnie teatrali italiane professioniste under 35, ideato e promosso da La Corte Ospitale di Rubiera, realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura, che unisce le due anime di Corte Ospitale, quella residenziale e quella produttiva.

Il 15 e 16 luglio sono stati presentati, in forma di studio della durata di 30 minuti, gli spettacoli delle cinque compagnie finaliste, selezionate tra oltre 170 domande pervenute da tutta Italia, e che hanno avuto diritto a un periodo di residenza artistica in Corte Ospitale (della durata di circa 20 giorni tra aprile e giugno): Cromo collettivo artistico con Ahmen, Lorenza Guerrini con Maneggiare con cura, Gruppo RMN con Costellazione Vicinelli, Claudia Caldarano/mo-wan teatro con Siamo tutti in pericolo, Mezzopalco/Usine Baug con Anse.

La giuria – composta da Giulia Guerra (La Corte Ospitale), Fabio Biondi (L’Arboreto-Teatro Dimora), Claudia Cannella (Hystrio), Angela Fumarola (Fondazione Armunia), Leonardo Lidi (regista e coordinatore didattico della Scuola del Teatro Stabile di Torino), Carlo Mangolini (Teatro Stabile del Veneto), Gilberto Santini (AMAT) e Maura Teofili (Carrozzerie | n.o.t e Anni Luce – Romaeuropa Festival) – dopo aver osservato e analizzato i cinque studi presentati alla quinta edizione di Forever Young, ha deciso di premiare ANSE di MEZZOPALCO / USINE BAUG, con la seguente motivazione: “un lavoro costruito con sapienza e solidità su un poema vocale e sonoro incentrato su un “viaggio al termine della notte”. Funziona l’incontro tra due universi performativi – Mezzopalco e Usine Baug – capaci di dare forma, suoni e visioni a una drammaturgia della solitudine. Il lavoro, condotto ostinatamente con pochi e ruvidi elementi dal sapore artigianale, intrecciati a una notevole consapevolezza tecnica, convince e affascina per coerenza e forza evocativa.”

ANSE – dal poema “ANSA” di Mezzopalco, drammaturgia sonora Mezzopalco, drammaturgia visiva Usine Baug, con Riccardo Iachini, Toi Giordani, Massimo Giordani, regia collettiva Usine Baug, luci Emanuele Cavalcanti, suono Luca Jacoboni.

Ad ANSE è riconosciuto un premio di produzione pari a € 8.000 e La Corte Ospitale prenderà in carico la distribuzione dello spettacolo per le stagioni 2024-2025 / 2025-2026 come produzione del centro.

A seguito della rinnovata collaborazione con Premisses, rete franco-belga che sostiene e accompagna giovani professionisti dello spettacolo dal vivo francesi, ANSE andrà in scena in Francia, il weekend del 13 settembre 2024 al Theatre de La Bastille di Parigi, nella forma di studio come presentato a Rubiera e invece, nella sua forma completa, sarà ospitato nella stagione 2024-2025 del Teatro Herberia di Rubiera, e, grazie alla collaborazione con Associazione Hystrio, a Milano all’interno delle giornate dedicate al Premio Hystrio nel 2025.

Edizione molto partecipata, Forever Young 2024 ha ospitato pubblico, giornalisti ed operatori di settore, provenienti da tutt’Italia, nella magica cornice di Corte Ospitale. Fuori concorso sono andati in scena: La Cavale, spettacolo di Noham Selcer e Jonathan Mallard, ospiti internazionali nell’ambito del progetto Premisses; e WILLIAM SHAKESPEARE’S HALF TIME JOB. Lettura performativa dei tarocchi ispirata all’immaginario di Shakespeare di e con Marco di Costanzo.

Il Laboratorio di visione e critica teatrale (quest’anno residenziale), condotto da Andrea Pocosgnich della testata web Teatro e Critica (TeC), ha accompagnato e seguito Forever Young. Il workshop ha fornito gli strumenti per la visione di uno spettacolo teatrale e per il racconto dell’esperienza del festival. I testi frutto del lavoro laboratoriale saranno pubblicati su TeatroeCriticaLab, sito dedicato ai laboratoristi di TeC, luogo protetto nel quale esercitare sguardo, coscienza critica e scrittura. I partecipanti hanno alloggiato nella foresteria di Corte Ospitale, immergendosi a pieno nelle atmosfere, emozioni, processi e relazioni che si creano abitando La Corte Ospitale e vivendo insieme alle compagnie.

Forever Young, all’interno dell’Emilia e una notte, è realizzato con il sostegno di MiC, Regione Emilia-Romagna, Iren, Comune di Rubiera.