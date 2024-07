Reggio Emilia: coppia di anziani derubata da falso poliziotto e finto tecnico dell’acqua

Nonostante l’incessante campagna antitruffa, che ha visto di recente scendere in campo a difesa degli anziani anche l’attore Lino Banfi, testimonial dell’Arma nell’attività preventiva, ed i continui inviti a diffidare dagli estranei ad opera dei carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, non si fermano i truffatori che con pretestuose richieste o controlli raggirano e derubano gli anziani dei loro averi.

Proprio questo è accaduto nel centro di Reggio Emilia ieri mattina intorno alle 11.00, quando due uomini hanno suonato al citofono di casa di una coppia di anziani 75enni, presentandosi uno come agente della polizia di stato, e l’altro come un operatore dell’acqua i quali, con la scusa di effettuare controlli, hanno carpito la fiducia degli anziani che li hanno fatti entrare in casa. Distratti gli anziani, i due riuscivano ad impossessarsi di vari monili in oro e di un costoso orologio, per poi darsi alla fuga. A seguito dell’allarme al 112, i carabinieri, oltre a intervenire sul posto per le constatazioni di legge, hanno scatenato una vera e propria caccia agli uomini, che al momento però non ha dato esito positivo.

L’episodio conferma la necessità di continuare nell’opera di sensibilizzazione rilanciando la campagna “Non aprite quella porta” rivolta agli anziani ricordano loro i consigli che possono, se seguiti, sicuramente aiutare a non “restare vittime” di questi malviventi: