Premio Sostenibilità 2024: i vincitori della prima edizione dell’evento promosso da Lapam Confartigianato

Si è conclusa la prima edizione del Premio Sostenibilità, l’iniziativa ideata e promossa da Lapam Confartigianato rivolta a tutte le imprese aventi sede e operanti nel territorio che agiscono in un’ottica di sostenibilità. L’edizione del 2024, la prima in assoluto, ha visto la partecipazione di 34 imprese. Sono stati cinque i premi complessivamente assegnati.

La giuria, composta da imprenditori, docenti universitari e dirigenti Lapam Confartigianato e di Unicredit, partner dell’iniziativa, ha assegnato a ciascuna impresa partecipante un punteggio da uno a cinque. TMP si è aggiudicata il primo premio ottenendo un coefficiente medio di 4.9, Life Elettronica è arrivata seconda con 4.8 mentre la medaglia di bronzo è andata a Trenton che ha ottenuto un 4.7.

L’associazione ha deciso di premiare anche la micro impresa con il progetto più virtuoso per quanto riguarda il rispetto dei tre criteri ESG (Environmental, Social e Governance). A ricevere il riconoscimento è stata Lavorazioni Filati Ambra.

A questi si è aggiunto il premio speciale destinato all’azienda che ha ottenuto più voti dal pubblico. Fino a venerdì 12 luglio, infatti, tramite il sito www.lapam.eu, tutti i cittadini hanno avuto la possibilità di esprimere la loro preferenza votando le imprese in gara. A ottenere il maggior numero di preferenze è stata Ride Appennino.

«Siamo ampiamente soddisfatti di quanto abbiamo raccolto in questa prima edizione del Premio – dichiara Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam Confartigianato – e non nego che tutte le imprese in gara avrebbero meritato almeno un premio. Ovviamente, essendo una competizione, abbiamo dovuto fare delle scelte, ma l’appuntamento ha confermato, se ancora ce ne fosse bisogno, che nel territorio c’è sensibilità a queste tematiche. Da qui dobbiamo ripartire per fare sempre di più e sempre meglio: come associazione abbiamo voluto ideare questo Premio per rendere consapevoli le imprese a essere e lavorare in modo sempre più sostenibile: realizzare questo evento vuole essere un segnale per sensibilizzare e creare consapevolezza in tutte quelle imprese che possono operare in maniera sostenibile e che devono farlo per garantire un futuro migliore alle generazioni che verranno».

A trionfare, come detto precedentemente, TMP, azienda di Lama Mocogno specializzata in lavorazioni meccaniche, che vanta un parco fotovoltaico che produce circa 450.000 kWh, di cui circa 300.000 utilizzati in autoconsumo, organizzano corsi per tutti i dipendenti per migliorare comunicazione e relazioni, soft e hard skills, promuovono un’attenzione particolare per la maternità e la gestione famigliare e per il benessere dei lavoratori e partecipano a iniziative di solidarietà sul territorio con attenzione particolare ai bambini con disabilità. Medaglia d’argento per Life Elettronica, azienda di progettazione e produzione di circuiti elettronici con sede a Modena, che si adopera per una formazione continua dei lavoratori e verifica periodicamente la soddisfazione delle persone in un’impresa che vede il 50% della popolazione aziendale costituita da donne e il 20% da persone di nazionalità diverse: agisce per la comunità con trasmissione del know-how aziendale a studenti e universitari e organizzano attività benefiche e di raccolta fondi per le Onlus del territorio. L’attività ha inoltre avviato il percorso per acquisire le certificazioni ISO 14001 e 45001. Il gradino più basso del podio, invece, se lo è aggiudicato Trenton, azienda che opera nel comparto della metalmeccanica, dotata di un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni, che aderisce alla certificazione di parità di genere e alla ISO 14001 e che ha attuato il progetto BE DIFFERENT, collaborando inoltre con Last Minute Market impegnando le scuole del comprensorio di Montefiorino contro gli sprechi alimentari.