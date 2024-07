Incanti di stelle: spettacolo per famiglie mercoledì a Fiorano Modenese

Mercoledì 17 luglio ultimo appuntamento della rassegna di teatro per famiglie “Incanti di stelle”, a cura dell’associazione Quelli del 29, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese. Dalle ore 21.00 al parco di Villa Pace sarà in scena lo spettacolo “Storie appese a un filo”, teatro di marionette a filo, della Compagnia Allincirco.

La narrazione condurrà il pubblico in un mondo in miniatura abitato da piccoli personaggi di legno, dove le proporzioni si stravolgono e anche l’adulto torna bambino. L’ingresso è libero e gratuito, occorre però portare un telo o plaid per sedersi.