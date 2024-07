Università di Bologna e Scm Group S.p.A. siglano un accordo di collaborazione

Il Rettore Giovanni Molari e Marco Mancini, AD di Scm Group S.p.A., hanno firmato un accordo di collaborazione per lavorare insieme, nei prossimi cinque anni, ad attività e progetti di interesse comune.

In particolare, Ateneo e Scm Group potranno partecipare congiuntamente a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali e internazionali, attivare consulenze tecnico-scientifiche finanziate da Scm Group e borse di studio, assegni e borse di Dottorato per lo svolgimento di attività di ricerca. Tra gli obiettivi della collaborazione, anche la possibilità di creazione e accesso condiviso a laboratori comuni; attività di divulgazione dei risultati della ricerca e organizzazione di seminari ed eventi di approfondimento su tematiche innovative.

L’accordo prevede anche la realizzazione di attività didattiche con il coinvolgimento di manager professionisti di Scm Group nell’ambito di percorsi di laurea, master, corsi di alta formazione o di specializzazione di Unibo, al fine di trasmettere competenze utili sia al proseguimento degli studi sia all’ingresso nel mondo del lavoro.

Oltre alle attività per la formazione e l’orientamento degli studenti Unibo, saranno realizzati anche corsi per i dipendenti di Scm Group svolti da docenti dell’Università di Bologna congiuntamente con eventuali terze parti, su tematiche definite in base alle necessità formative dell’Azienda. Questi percorsi formativi saranno identificati ed erogati attraverso Campus, il polo formativo di Scm Group.

Non mancheranno attività e iniziative congiunte per l’orientamento al lavoro di studentesse e studenti, per mezzo di eventi specifici o attivando tirocini formativi e di orientamento, sulla base delle apposite convenzioni di Ateneo.

Scm Group è leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di una vasta gamma di materiali e nei componenti industriali. Le società del gruppo sono, in tutto il mondo, partner affidabili di affermate industrie che operano in vari settori merceologici: dall’industria del mobile all’edilizia, dall’automotive all’aerospaziale, dalla nautica alla lavorazione di materie plastiche. Scm Group coordina, supporta e sviluppa un sistema di eccellenze industriali, articolato in 3 grandi poli produttivi altamente specializzati in Italia, con un fatturato di 900 milioni di euro, oltre 4.000 dipendenti e una presenza diretta nei cinque continenti.