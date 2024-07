Il 16 luglio a Nonantola in Piazza Liberazione in scena “Un cuore a pedali”

A Nonantola d’estate, martedì 16 luglio alle ore 21.15, è in programma il secondo appuntamento rassegna “Una piazza di teatro”, a cura di ATER Fondazione e Teatro Troisi. In Piazza Liberazione va in scena lo spettacolo “Un cuore a pedali”, della Compagnia Nasca Teatri di Terra/La luna nel

Letto di e con Ippolito Chiarello, liberamente ispirato al libro “Appunti di Geofantastica” di Gianluca Caporaso e Sergio Olivotti, Editore Lavieri.

Un cuore a pedali

La Compagnia Nasca Teatri di Terra/La luna nel Letto porta in scena uno spettacolo liberamente ispirato al libro “Appunti di Geofantastica”.

Jack Nason Grosson Ferron è un eccentrico esploratore, un viaggiatore straordinario, esploratore di professione. Nobile di nascita, è un mangiatore di parole, uno scrutatore di strade, un agitatore di gente felice. È sempre in cammino, in bicicletta e con tutto l’occorrente addosso, ed è capace di carpire le storie più intime e segrete delle città che attraversa e di ricostruire, con esse, una geografia fantastica quanto illuminante. Jack allena i bambini, anche fisicamente, al viaggio, alla fantasia, allo sguardo, all’invenzione, alla meraviglia. Li prepara al viaggio della vita, perché si deve imparare a viaggiare ogni giorno, anche senza partire, anche solo per restare.

Spettacolo per tutti a partire dai 6 anni – teatro d’attore.

Informazioni

Biglietti: € 5,00 adulti – € 3,00 minori

e-mail: circuito@ater.emr.it

Tel. 3332401798 dal lunedì al venerdì (16.00 – 18.00)

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Teatro “Massimo Troisi”.

Vendita on-line

Un Cuore a Pedali: https://www.boxerticket.it/eventi/un-cuore-a-pedali/