Festival Mundus: Ginevra Di Marco & Franco Arminio a Scandiano giovedì 18 luglio

Mundus ritorna a Scandiano, anche quest’anno in Piazza Fiume, con due concerti. Il 18 luglio la piazza farà da scenario ad un nuovo progetto fatto di musica e parole: È stato un tempo il mondo in cui Ginevra Di Marco fonde il suo universo interpretativo con le poesie di Franco Arminio, creando un nuovo spettacolo, accompagnati da Francesco Magnelli (piano e magnellophoni) e Andrea Salvadori (chitarre, tzouras, electronics).

Ginevra Di Marco, fra le più raffinate cantanti del panorama italiano, nel suo percorso artistico incrocia volti, suoni, memorie, fa suoi canti in lingue diverse, si confronta con artisti italiani e internazionali in un continuo scambio musicale e umano.

Le sue canzoni in cui interpreta i testi sociali e civili della musica folk e popolare, così come canzoni della sua storia personale si fondono con le poesie di Franco Arminio, creando un nuovo spettacolo. “È stato un tempo il mondo”, verso di una canzone dei CSI, dà il titolo alla serata per ricordarci cosa è stato il mondo e cosa sta diventando, attraverso canzoni popolari, poesia popolare, canzoni d’autore, momenti intimisti e di festa.

Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia, in Irpinia d’Oriente (Campania). Ha pubblicato molti libri, che hanno raggiunto decine di migliaia di lettori. Ha guidato molte azioni contro lo spopolamento dell’Italia interna e ha ideato la Casa della paesologia a Bisaccia e il festival “La luna e i calanchi” ad Aliano, in Basilicata.

“Siamo vicini nello sguardo sulla vita, l’essere sensibili al silenzio, ai margini, al non clamore, alla bellezza dei paesi abbandonati, al sacro che ci sta intorno e che la nostra vita frenetica non contempla più, visioni che invece sentiamo essere motivo e scopo, tra gli altri, della nostra musica.” – Ginevra Di Marco

Informazioni di biglietteria

Inizio spettacoli ore 21:30 – Ingresso unico €12,00

Vendita biglietti online su www.vivaticket.com, presso le biglietterie in ogni comune e in loco la sera dello spettacolo.

Per info e prenotazioni

COMUNE DI SCANDIANO 0522 764258 – cultura@comune.scandiano.re.it – www.comune.scandiano.re.it

TEATRO BOIARDO Tel 0522 854355 – info@cinemateatroboiardo.com – www.cinemateatroboiardo.com

In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Boiardo in Via XXV Aprile, 3