Conto alla rovescia per Albinea Jazz

Conto alla rovescia per l’inizio dell’edizione 2024 di Albinea Jazz. Entrambi i concerti della rassegna, che spegnerà 34 candeline, si terranno nella meravigliosa cornice di Villa Arnò.

Il primo dei due concerti sarà mercoledì 17 luglio, alle ore 21.30 e avrà come protagonisti Richard Bona & Alfredo Rodriguez Trio. La band è composta da Alfredo Rodríguez (pianoforte e voce), Richard Bona (basso elettrico e voce) e Michael Olivera (batteria).

Il secondo concerto sarà giovedì 18 luglio, sempre alle ore 21.30. In questa occasione si esibiranno I Something Else!, band composta da Vincent Herring (alto sax), Wayne Escoffery (sax tenore), Jeremy Pelt (tromba), Paul Bollenback (chitarra), David Kikoski (pianoforte), Essiet (contrabbasso) e Lewis Nash (batteria).

I biglietti sono acquistabili in prevendita a sul sito www.vivaticket.com (commissione per la prevendita € 2,00). Il costo sarà per entrambi i concerti di 25 euro con ridotto ragazzi (under 18 anni) e residenti nel Comune di Albinea a 12,50 euro. I posti sono numerati e sarà possibile sceglierli in fase di acquisto. È caldamente consigliato acquistare i biglietti tramite questa modalità, per evitare file la sera stessa del concerto.

Sarà possibile acquistare i biglietti anche nei punti vendita di Vivaticket (cerca il punto vendita a te più vicino www.shop.vivaticket.com/ita/ricercapv), oppure in loco la sera stessa del concerto.

In caso di maltempo i concerti saranno annullati.

Anche quest’anno Albinea Jazz ha deciso di sostenere l’attività Apro Onlus di Reggio Emilia, Associazione per lo studio e la cura delle malattie dell’apparato digerente – progetti radioterapia. Durante il Festival sarà possibile conoscerne l’attività.