Al via al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali la Summer School “Discovering Italy: a Gateway to Europe”

Prende il via oggi, fino al 26 luglio, la prima edizione della Summer School “Discovering Italy: a Gateway to Europe”, organizzata dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore in collaborazione con la Fondazione Marco Biagi.

La Summer School, che si svolgerà in presenza a Modena, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, offrirà a studenti e studentesse cinesi della Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) di Chengdu, accompagnati dal loro Rettore Prof. Zhang Jiarui, una prima esperienza diretta con l’Italia e l’Europa.

Tra gli argomenti trattati saranno esplorati l’evoluzione dell’Unione Europea, il programma Erasmus per la mobilità studentesca e l’integrazione europea. Verranno approfondite anche le differenze culturali tra Oriente e Occidente, l’inglese come lingua franca europea e le frasi e i saluti base in italiano, utili per ordinare cibo e bevande.

La cultura e la storia italiana saranno al centro di alcune lezioni, che comprenderanno letteratura, arte e storia dell’Antica Roma. Sarà riservato spazio anche alla musica europea, dai compositori classici ai moderni, e all’organizzazione dei siti museali, con un particolare approfondimento sugli Uffizi.

Si esplorerà il sistema educativo italiano, la struttura delle scuole italiane e le eccellenze del territorio di Modena, tra tradizione e innovazione. Inoltre, si affronterà il tema del “Made in Italy” nella moda, nel cibo e nel turismo, nonché il rapporto degli italiani con il resto del mondo.

“La Summer School offrirà agli studenti cinesi un’importante opportunità per conoscere la cultura e la storia italiana, aprendo una porta verso la realtà europea.” commenta la prof.ssa Franca Poppi, direttrice scientifica del programma. “Credo che questo sia un momento fondamentale per promuovere la comprensione reciproca tra culture e nazioni diverse, in perfetta sintonia con l’impegno del nostro ateneo nei confronti dei processi di internazionalizzazione.”

L’avvio dell’evento con i saluti istituzionali del Vice Direttore del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, Prof. Davide Mazzi e della Direttrice scientifica della Summer School, Prof.ssa Franca Poppi, lascerà poi spazio a un intenso calendario di lezioni, workshop e attività per scoprire le eccellenze del territorio.