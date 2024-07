Pallavolo: il 18 luglio al PalaDozza di Bologna l’amichevole Italia-Argentina

Emilia-Romagna sempre più casa del volley azzurro, con la partita Italia-Argentina che si svolgerà il 18 luglio alle ore 21 al PalaDozza di Bologna.

Un importante test che vedrà i ragazzi del ct Fefè De Giorgi impegnati nell’ultima amichevole prima della partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi, dopo l’incontro, sempre contro la squadra sudamericana, in programma a Firenze il 16 luglio.

Una partita che rientra nell’accordo di collaborazione in corso tra Regione e Federazione italiana pallavolo e che arriva a pochi giorni dalla conclusione della settimana di ritiro pre Olimpiadi a Cervia della Nazionale femminile di volley, allenata da Julio Velasco, fresca di vittoria in Nations League.

Intitolato a Giuseppe Brusi, storico dirigente romagnolo, che negli anni Ottanta e Novanta ha regalato tanti trofei all’Emilia-Romagna con la compagine femminile della Teodora Ravenna e quella maschile del Messaggero, l’appuntamento è stata presentato questa mattina a Bologna nella sede della Regione da Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione, Roberta Li Calzi, assessora allo Sport del Comune di Bologna, Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione italiana pallavolo e da Fabio Vullo, grande campione della generazione dei fenomeni degli anni Novanta, ambassador della Fipav.

Proprio Vullo è stato tra i protagonisti della prima medaglia olimpica del volley azzurro. E a quaranta anni dal bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984, il PalaDozza potrà tributare un grande applauso ai protagonisti di quell’impresa. Alla partita Italia-Argentina del 18 luglio saranno infatti presenti gli ex giocatori della Nazionale di Silvano Prandi. Un omaggio a una squadra che vedeva in campo campioni come Negri, Pierpaolo Lucchetta, Dametto, Bertoli, Dall’Olio, Rebaudengo, Errichiello, De Luigi, Lanfranco, Vecchi, Andrea Lucchetta oltre allo stesso Vullo.

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per presentare il nuovo accordo biennale tra Fipav e BPER con Serena Morgagni, responsabile comunicazione della banca.

L’accordo Regione-Fipav

Firmato nel 2022 l’accordo triennale Regione-Fipav ha fatto dell’Emilia-Romagna una delle regioni protagoniste del volley azzurro, con eventi di caratura internazionale come le finali di Nations League maschili nel 2022 e la gara inaugurale dei Campionati Europei Maschili nel 2023. Ma anche tante manifestazioni nazionali, collegiali di preparazione delle nazionali giovanili, tappe del campionato italiano di beach volley, le finali del campionato italiano di sitting volley, la cerimonia della Hall of Fame e alcune tappe del Volley S3.