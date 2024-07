Unimore presenta il master su Turismo enogastronomico

«Per contribuire al meglio alla formazione di professionisti del settore, sono fondamentali per l’Università le relazioni e le collaborazioni con il sistema degli operatori e degli organismi del settore turistico, nelle loro diverse componenti: imprese, associazioni, enti pubblici, organismi di promozione e organizzazione, e tutti quei soggetti che, direttamente ed indirettamente, partecipano alla crescita del comparto turistico ed enogastronomico locale e nazionale».

E’ quanto espresso da Unimore in merito alla nascita del master universitario rivolto a neolaureati e persone già occupate, sul Turismo enogastronomico (Food & Wine Tourism), «componente fondamentale del fenomeno turistico del nostro Paese, sempre più al centro delle scelte di viaggio sia dei turisti italiani che esteri, è in forte crescita ed ha bisogno di consolidarsi».

Il master, coordinato da Emiro Endrighi, professore del dipartimento di Scienze della vita di Unimore, che partirà a novembre 2024 e durerà 11 mesi fino a ottobre 2025, prevede 37 ore di attività pratiche esperienziali, oltre 250 ore di lezione e 500 ore di tirocinio ed è strutturato in didattica ibrida con lezioni teoriche online e, una settimana al mese, lezioni esperienziali in presenza.

Il percorso di studi è stato presentato nella sede della Provincia di Modena giovedì 11 luglio alla presenza del presidente della Provincia Fabio Braglia, degli operatori di settore, associazioni di categoria, sindaci e membri del tavolo per l’economia e il lavoro della Provincia di Modena, con l’obiettivo di far conoscere opportunità e offerta formativa, ed è stata l’occasione per individuare casi di interesse per visite aziendali, testimonianze d’aula e per raccogliere suggerimenti e indicazioni derivanti dal confronto e dal dialogo.

Per Fabio Braglia, presidente della Provincia «il comparto agroalimentare ed enogastronomico è molto importante in Emilia-Romagna e la Regione promuove e sostiene un programma specifico denominato Food-Er che coinvolge i diversi Atenei.

L’Università di Modena e Reggio Emilia contribuisce a questo programma attivando un Master in Turismo enogastronomico (Food & Wine Tourism) e per la Provincia, che coordina le attività di promozione turistica del territorio, si tratta di un’opportunità di crescita di grande interesse per l’intera comunità, oltre a rafforzare la proficua sinergia tra Provincia e Università».

Al termine del Master, gli studenti avranno acquisito le competenze necessarie per condurre analisi di contesto territoriale e aziendale per individuare e comprendere condizioni, opportunità e prospettive del settore turistico in uno specifico assetto territoriale e imprenditoriale, identificare e valutare i prodotti turistici più efficaci in base al contesto, alle risorse e al mercato, sviluppare prodotti turistici coerenti, collaborare con gli stakeholder pubblici e privati, stabilire e supervisionare la comunicazione e attuare la strategia operativa più efficace utilizzando le tecnologie moderne per supportare la pianificazione strategica dell’attività turistica.

Per informazioni sulla partecipazione al Master è possibile consultare il sito https://foodandwinetourism.unimore.it/