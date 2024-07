A San Venanzio è festa con la Sagra

Due giorni di festa a San Venanzio con la tradizionale Sagra di organizzata dalla Parrocchia della frazione maranellese. Sabato 13 e domenica 14 luglio appuntamento con la Sagra di San Venanzio, un’occasione per ritrovarsi tra cena sotto le stelle, attività all’aperto e sport. Si parte sabato al pomeriggio con il Torneo di Volley.

Sabato e domenica torneo di calcetto per bambini e torneo di biliardino, dalle ore 18.30 aperitivo al tramonto e dalle 20 la cena sotto le stelle. Domenica 14 luglio alle 11 la Santa Messa con benedizione al paese e alle 17.30 la terza Corsa dei Colli di Maranello, non competitiva, ludica e amatoriale, con iscrizioni fino a sabato 13 via e-mail a parrocchiasanvenanzio@gmail.com o il giorno della gara dalle ore 16. I percorsi sono da 4,5 o 6 e 8 km. Domenica inoltre in programma alle 19 la dimostrazione di tiro con l’arco con il Gruppo Arcieri della Torre di Formigine.