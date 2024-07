Inaugurazione Moto GP Aprilia Centro Medico Lazzaro Spallanzani

Alla presenza del vice sindaco di Reggio Emilia Lanfranco De Franco e del Direttore Generale Ausl di Reggio Emilia Cristina Marchesi, si è inaugurata stamattina l’esposizione della moto ufficiale Aprilia Racing che partecipa al campionato Moto GP.

Si potrà ammirare questo esempio di alta tecnologia fino al 13 luglio presso il Centro Medico Lazzaro Spallanzani. Che tu sia un tifoso sfegatato o semplicemente un curioso appassionato, non potrai resistere al fascino di questa motocicletta da sogno.

Ma non è tutto! Per rendere l’esperienza ancora più emozionante, Lifenet ha indetto un concorso a premi. Indovinando l’ordine di arrivo dei primi cinque piloti del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP, in programma il prossimo 4 agosto, si potrà vincere un viaggio esclusivo allo stabilimento Aprilia di Noale, dove nascono queste meraviglie su due ruote. Per partecipare basta compilare l’apposita scheda, ritirabile presso il desk informazioni durante i giorni dell’esposizione e consegnarla al personale incaricato.