Giochi e spettacoli teatrali per bambini martedì e mercoledì a Fiorano Modenese

Due appuntamento da non perdere per bambini e ragazzi a Fiorano Modenese.

Martedì 9 luglio, dalle ore 16.30, la ludoteca comunale “Il barone Rosso” propone giochi da tavolo e attività ludiche rivolte ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. L’accesso è libero e gratuito.

Mercoledì 10 luglio partirà la rassegna di teatro per famiglie “Incanti di stelle”, a cura dell’associazione Quelli del 29, dopo che il primo appuntamento è stato annullato causa maltempo, la settimana scorsa.

Dalle ore 21.00 al parco di Villa Pace sarà di scena lo spettacolo di burattini della trazione emiliana: “Truciolo e il cavallo a dondolo” della Compagnia Teste di legno per il mondo di Cantù (CO). Truciolo, nuova maschera protagonista della terra di Brianza, ideato dal burattinaio ebanista Ivano Rota, è un garzone di bottega in una falegnameria. Costruirà un cavallo a dondolo con un legno magico, scartato dal falegname Geppetto, che lo porterà in groppa in un mondo fantastico di pace e gioia.

L’ingresso è libero e gratuito, occorre però portare un telo o plaid per sedersi.