Al via da mercoledì 10 luglio le immatricolazioni ai corsi di Unimore per l’anno accademico 2024-2025

Al via da mercoledì 10 luglio 2024 le immatricolazioni ai corsi di Unimore per l’anno accademico 2024-2025: si chiuderanno il 31 ottobre, fatta salva la possibilità, con pagamento di una soprattassa, di immatricolarsi comunque entro il 20 dicembre 2024.

Tra i 95 corsi di studio che compongono l’offerta formativa di Unimore per il prossimo anno accademico (www.unimore.it/it/didattica/corsi-di-studio ), ci sono anche tre nuovi corsi: la Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche, la laurea magistrale interateneo (con l’Università di Trento e l’Università di Verona) in Bioingegneria per l’innovazione in medicina e il corso di laurea triennale in Chimica verde e sostenibile, con sede a Mantova.

Immatricolarsi ai corsi Unimore rappresenta un sicuro investimento per il futuro. Per quanto riguarda la condizione occupazionale dei laureati/e Unimore, il Rapporto 2024 del Consorzio AlmaLaurea mostra ancora una volta tassi di occupazione superiori alla media regionale e nazionale e una retribuzione media dei laureati e laureate dei corsi triennali e magistrali che continua a crescere.

È la dimostrazione del fatto che l’ateneo di Modena e Reggio Emilia consente di acquisire un’esperienza formativa di qualità e le competenze acquisite nel percorso di studi influiscono in maniera rilevante sulle prospettive di lavoro e sul livello retributivo.

Lo stesso Rapporto mostra un’elevata soddisfazione generale per l’esperienza universitaria vissuta da studentesse e studenti Unimore una volta laureati: l’86,4% dei laureati è soddisfatto del rapporto con il corpo docente e l’85% ritiene il carico di studio adeguato alla durata del corso.

In merito alle infrastrutture messe a disposizione dall’Ateneo, l’87,4% dei laureati che le ha utilizzate considera le aule certamente adeguate. Più in generale, dato assai significativo, il 90,5% dei laureati si dichiara soddisfatto dell’esperienza universitaria nel suo complesso.

Anche quest’anno Unimore propone un ciclo di webinar rivolti a futuri studenti e studentesse sui servizi e benefici che vengono messi a loro disposizione: borse di studio, alloggio, esonero o riduzione delle tasse.

Per ricevere tutte le informazioni necessarie per presentare domanda per i benefici sarà sufficiente collegarsi a www.unimore.it/it/webinar-benefici, senza alcuna registrazione.

Ogni sessione, la cui durata indicativa sarà di circa un’ora e mezza, offrirà le stesse informazioni, non sarà così necessario partecipare a più incontri.

I prossimi appuntamenti online si terranno: il 10 luglio dalle 15 alle 16, il 26 luglio dalle 10 alle 11, l’1 agosto dalle 18 alle 19, il 27 agosto dalle 13 alle 14, l’11 settembre dalle 11.30 alle 12.30, il 18 settembre dalle 15 alle 16, il 2 ottobre dalle 11.30 alle 12.30 e il 30 ottobre dalle 15 alle 16.

Per gli studenti con disabilità e con DSA sarà possibile collegarsi online a webinar specifici organizzati dall’Ufficio Benefici con il Servizio Accoglienza Studenti con Disabilità e con DSA, che si terranno mercoledì 17 luglio dalle 11.30 alle 12.30 e mercoledì 23 ottobre dalle 11.30 alle 12.30.

Rispetto alla data di avvio delle immatricolazioni fanno eccezione alcuni corsi ad accesso programmato, per immatricolarsi ai quali occorre seguire le indicazioni riportate negli specifici bandi pubblicati nella sezione www.bandi.unimore.it/StuLau.html .