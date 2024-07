Ai laghi Curiel di Campogalliano arriva il Festival celtico Nemeton

Per quattro giorni i Laghi Curiel di Campogalliano diventano il Nemeton il luogo centrale per i celti. Le date da salvare sul calendario sono l’11, 12, 13 e 14 luglio e la riserva faunistica che si affaccia su tre comuni: Campogalliano, Modena e Rubiera sarà la porta principale per entrare nel mondo celtico.

Il luogo in cui i visitatori si potranno immergere nella cultura celtica assistendo a concerti, vivere a pieni polmoni le tradizioni del campo storico, e ancora cucina storica, osterie, le birre dei Boi, laboratori, attività per i bambini, concerti.

La kermesse riporta agli albori della storia di Campogalliano, in origine il Campus Gallorum, attorno al 400 avanti Cristo quando le tribù dei Celti e dei Galli Boi arrivarono in quest’area.

Ci saranno 50 stand, il mercatino dei prodotti fatti a mano dagli artigiani con oggetti ispirati al mondo celtico: pelli, metalli, corni in osso, pirografia in legno, dalle rune a monili in rame.

Giovedì 11 luglio

Già ricco il programma della giornata inaugurale, dalle 17 alle 22 il laboratorio di giocoleria con Alberto. Alle 18.45 la passeggiata a bordo lago con Radio Druido. Mentre alle 19 la conferenza il cane al tempo dei Celti, una ricerca a cura dell’istruttrice cinofila Michela Franceschini. Dalle 21 le sessioni giochi di ruolo e tavoli di board game curati da Uno Critico, alla stessa ora lo spettacolo arpa, voce e corpo tratto da La leggenda dell’isola di Ys. Il programma prosegue con la magia delle festività celtiche sull’acqua. Il lago protagonista con barche musica dal vivo sul tema fuoco e acqua, e la Castigamat performance. La chiusura alle 23.40 con l’accensione del fuoco sacro a cura dei gruppi storici, balli, canti e musica dal vivo.

Venerdì 12 luglio

Nella seconda giornata con il Glima Viking wrestling, il lancio di coltelli e asce con l’associazione Alca-Gli Orsi, il workshop disegnare con l’henne. I bambini potranno partecipare al laboratorio di Davide: costruzione di un personaggio celtico, animali mitologici. Ci sarà la conferenza gioco sui draghi, la ritualità dell’acqua lo spettacolo racconto con Denise Cannas. Si chiude con i concerti di Ragnarock Duo e Daridel.

Sabato 13 luglio

Sabato si parte con la colazione alla Casa Berselli, dalle 9 i laboratori di giocoleria con Alberto, e ancora La danza delle origini, la falconeria di Eddy. Nel pomeriggio trova l’oggetto e ascolta la musica. I visitatori, dalle 16 alle 19.30, potranno fare un giro in barca a vela con Ponthos. Non mancheranno altri laboratori, in serata i live con Uttern, Adgarios, Kanseil e Fuor Gallico.

Domenica 14 luglio

Non manca nulla nel ricco programma della giornata di chiusura, vacanze sul lago con la colazione a Casa Berselli (orario 9-12). Nel pomeriggio giro del lago con il dragone sulla barca vichinga di Canottieri Mutina. Il laboratorio Magiche bolle con Antonietta Amoroso. In serata lo spettacolo Corte di Lunas.

INFO UTILI

Il costo d’ingresso è di 3 euro, fino a 14 anni gratuito. I biglietti si fanno sul posto e non è necessaria la prenotazione. Il biglietto dell’ingresso comprende: il supporto al parcheggio, un programma di intrattenimenti e attività dedicate a tutti. E’ consentito l’accesso agli animali.

L’evento si terrà nel primo lago di destra, è consigliabile seguire i cartelli.

REGOLE

Non è consentito introdurre nell’area dell’evento: bottiglie di vetro, cibi o bevande diverse dall’acqua. Su tutta l’area laghi non è consentita l’accensione autonoma di fuochi/ griglie e barbecue, è vietata la pesca e la balneazione, rimane vietato il campeggio fuori dall’ area messa a disposizione

I promotori dell’evento sono l’associazione Albero delle Origini, l’agenzia eventi Magic Market, in collaborazione con Alchimista, l’evento ha il patrocinio del comune di Campogalliano.

ORARI EVENTO

– giovedi 11 e venerdi 12 luglio, dalle ore 17 fino a notte fonda

– sabato 13 luglio, dalle ore 12 fino a notte fonda

– domenica 14 luglio, dalle ore 10 alle ore 23

Informazioni whatsapp ai seguenti numeri: 348 331 9264 e 338 8971 889

