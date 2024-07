38 sanzioni durante i controlli stradali della Polizia locale di Mirandola

Sette giornate (1-6 Luglio inclusi) di controlli stradali, contraddistinti da 16 posti di controllo, 179 mezzi controllati fra auto (168) e n°11 fra autoarticolati/Tir contraddistinti da n°38 sanzioni, così suddivise: n°8 sanzioni per mancata revisione, n°3 sanzioni per assenza di Assicurazione RCA valida – ravvisate attraverso il nuovo sistema di varchi veicolari attraverso i quali sono stati scansionati oltre 2.500 veicoli e n°10 sanzioni per soste con intralcio. A questa lista vanno aggiunte le n°10 sanzioni a carico di autisti di Tir per i quali è stato ravvisata la violazione dei tempi di riposo e il mancato rispetto dei limiti di velocità consentiti.

Caso curioso, che ha portato al ritiro della licenza di guida e al deferimento presso l’autorità giudiziaria del reo, si è verificato nel corso del controllo al quale è stato sottoposto un cittadino di origine ghanese. Il guidatore ha insospettito gli agenti consegnando – al momento della verifica dei documenti e delle licenze di guida – una patente polacca poi risultata falsa.

“Mi congratulo con gli operatori della Polizia Locale di Mirandola per il lavoro costante e per il servizio garantito al territorio e alla sua comunità” – commenta l’Assessore alla Sicurezza Marco Donnarumma, recentemente in visita presso il comando cittadino della PL – “La Sicurezza, con focus sulle nostre strade, passa anche per un controllo costante del territorio. Per questo motivo abbiamo deciso di implementare la rete di controlli già in calendario e continueremo in questa direzione, attenti alle esigenze e alle segnalazioni sollevate dai cittadini, che in questi primi giorni di mandato sto ascoltando e raccogliendo con attenzione, pronti ad intervenire con la massima efficienza“.