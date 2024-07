È iniziato il summer volley camp di Volare Volley, staff tecnico e 36 ragazze di Arenzano per una settimana a Castelnovo

Sono arrivate ieri a Castelnovo ne’ Monti 36 ragazze del Summer Volley Camp 2024 del club Volare Volley di Arenzano. Si tratta di gruppi di giovani atlete di categorie under 12, under 13 e under 14 accompagnati da istruttori Fipav di 2° grado e dallo staff tecnico della squadra di Serie C Femminile. Le ragazze genovesi vivranno a Castelnovo ne Monti una settimana di specializzazione per migliorare tecnica e tattica in previsione della prossima stagione.

Il programma prevede tanto lavoro nei palazzetti Giovanelli e Bonicelli, ma anche vari momenti di divertimento e svago in paese e nel territorio. Piscina, pinete, beach volley, camminate nella natura e l’immancabile escursione alla Pietra di Bismantova con i volontari del CAI ed al Centro Visita del Parco Nazionale Appennino Tosco- Emiliano, sono solo alcuni degli ingredienti della vacanza sportiva. Ieri ad accogliere le giovani atlete ponentine al loro primo allenamento in palestra sono intervenuti l’Assessore allo Sport Carlo Boni, il presidente di Appennino Volley Team Roberto Zanini e Franco Castagnetti, collaboratore della macchina comunale nell’ambito del progetto del Turismo Sportivo. Le ragazze di Volare Volley si allenano negli stessi impianti ove nelle scorse settimane si sono sviluppati i 22 giorni di collegiale della Nazionale Italiana di Pallavolo Femminile Under 18, ora impegnata, ed ancora imbattuta, ai campionati Europei in Romania. Lo staff del Summer Camp Volare Volley presente a Castelnovo ne’ Monti è composto da Marina Grasso e Federico Savoldelli, tecnici della formazione di Serie C, Viola Berrino e Anna Sotti, istruttori Fipav, dal direttore sportivo Gianfranco Tamburini e dal presidente Marco Nicolini.