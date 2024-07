“Dal rinascimento all’ottocento” a Palazzo Comunale di Modena

I dipinti dei maggiori pittori modenesi dal Rinascimento all’Ottocento esposti nelle sale storiche del Palazzo comunale sono il tema della visita guidata in programma domenica 7 luglio, alle 18, aperta a un massimo di 25 persone, su prenotazione.

L’appuntamento, che si ripete ogni prima domenica del mese con un tema diverso per scoprire i tesori custoditi nel Palazzo, è curato da Ar/s Archeosistemi con il servizio comunale Promozione della città e Turismo. Il ritrovo è alle 17.45, al primo piano del Palazzo comunale, salendo lo scalone da piazza Grande 16. La visita dura circa 45 minuti ed è aperta a un massimo di 25 persone; per partecipare è necessario prenotarsi dal sito visitmodena.it (www.visitmodena.it/it/esperienze/esperienze-artecultura/visite-tematiche-alle-sale-storiche-del-palazzo-comunale) o allo Iat di piazza Grande 14 (tel 059 203 2660). Il biglietto costa 2 euro a persona (gratuito per bambini fino a 5 anni, guide turistiche, giornalisti, persone con disabilità e accompagnatori) e si paga direttamente il giorno della visita.

La visita guidata si concentrerà ad esplorare un vasto periodo storico soffermandosi sui più importanti artisti modenesi come Nicolò ed Ercole dell’Abate, attivi nel Cinquecento, Bartolomeo Schedoni, Girolamo Vannulli che, nel Settecento, dipinse la sala degli Arazzi, e Adeodato Malatesta, il più importante pittore locale dell’Ottocento, ritrattista della borghesia, i cui dipinti sono esposti nella sala di Rappresentanza.

Le Sale storiche del Municipio sono visitabili tutte le domeniche e i festivi al pomeriggio nell’ambito delle attività di valorizzazione del sito Unesco di Modena, con Duomo e Ghirlandina patrimonio dell’Umanità. I percorsi guidati si svolgono ogni 45 minuti dalle 15.15 alle 18.15, nelle fasce orarie: 15.15, 16, 16.45, 17.30, 18.15. Ogni prima domenica del mese, alle 18 (in sostituzione della visita delle 18.15), sono organizzati appuntamenti tematici dedicati in particolare a una delle sale.