Da domenica saranno presenti i movieri al semaforo sulla 63 attivato in zona Cà del Merlo – Ardaceda

A seguito dell’ondata di maltempo del 24 e 25 giugno, ha subito un danno la parte sotto l’asfalto sulla statale 63 tra le località Cà del Merlo e Ardaceda, dove in un breve tratto è stato portato via del materiale di sostegno della carreggiata. Per questo da alcuni giorni Anas ha disposto un tratto a senso unico alternato regolato da semaforo. Ma domenica scorsa questo semaforo, a seguito del forte afflusso di visitatori e turisti verso l’Appennino e poi al ritorno verso la città, ha causato code piuttosto consistenti e qualche disagio.

Afferma l’Assessore ai Lavori pubblici di Castelnovo Monti, Giorgio Severi: “In accordo con il Comune di Carpineti, abbiamo preso contatti con Anas attraverso l’Ingegnere Stefano Parrotta che è il referente di competenza per la statale 63, ed abbiamo concordato per le domeniche e i giorni festivi, la presenza di movieri così da ridurre le code, fino a quando non saranno svolti i lavori di riparazione che permetteranno di riaprire il tratto in entrambi i sensi di marcia. Si tratta di un lavoro non di grande portata ma indispensabile per evitare che la situazione si aggravi portando a cedimenti della carreggiata. I movieri, messi a disposizione da Anas, saranno presenti dalle 15.30 alle 21, che è stato l’orario che ha dimostrato di essere maggiormente congestionato per i rientri verso la pianura, ma valuteremo eventuali ulteriori necessità”.