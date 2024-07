Arriva la quinta edizione di Fiorachella al parco di Villa Pace a Fiorano

Nella vivace estate fioranese ritorna Fiorachella, il festival della musica giovane, giunto alla sua quinta edizione, che si terrà venerdì 12 e sabato 13 luglio nella suggestiva cornice del parco di Villa Pace, in via Circondariale S. Francesco (di fronte al supermercato Iperfamila), organizzato dall’associazione Fiorano Free Music aps (FFM) e Radio Antenna 1, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese.

La musica live sarà come sempre protagonista, sfruttando anche l’ottima acustica del parco, con artisti emergenti M.E.R.L.O.T, Marta Tenaglia e Godblesscomputers, ed altri più conosciuti come Sarafine, Mille e Tropea. Il venerdì il genere sarà più elettronico- sperimentale, mentre il sabato saranno di scena l’indie e il rock.

Senza dimenticare i dj set con DJ Nocetti e Rambler a concludere le due serate, per ballare fino all’1.30. L’ingresso sarà come sempre gratuito.

Il Fiorachella ogni anno richiama sempre più persone da ogni parte della provincia, in un evento che unisce socialità e musica, che crea legami, come ricorda il titolo di quest’anno, con il territorio, con altri festival, tra persone di diverse generazioni.

E tanti sono anche i volontari che si impegnano per organizzare e per fare in modo che tutto funzioni, animati dalla passione per la musica e dalla voglia di offrire serate piacevoli per tutti, non solo giovani, ma anche famiglie e anziani.

“Fiorachella è un festival orgogliosamente di provincia, che ha conquistato in questi anni il cuore delle persone, per la capacità di integrare varie fasce di età in uno spirito di genuino divertimento. Ci sono tanti volontari che tutto l’anno lavorano gratuitamente e con passione per realizzarlo e questo le persone che partecipano lo sentono. Inoltre la scelta di Villa Pace come luogo del festival, fatta nel 2018, per valorizzare l’area, ha portato alla scoperta di uno spazio informale, a due passi dal centro, che ben si presta a questo genere di eventi”, ha sottolineato il sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival.

Nelle due serate di festa, a partire dalle ore 19.00, nel parco si potranno anche gustare tigelle, carne alla griglia, cibi vegani, bibite e tanto altro, proposte dai punti ristoro presenti, gestiti da attività del territorio. Saranno inoltre disponibili bag, cappellini e magliette con grafiche disegnate da artisti locali, dedicati all’evento, i cui proventi andranno a sostegno della manifestazione e degli eventi che FFM propone.

“Chi verrà a Villa Pace potrà così sostenere sia le attività locali sia le iniziative culturali del territorio, come il nostro festival, insieme agli sponsor, perché è costoso e faticoso realizzare cose del genere – ha affermato Simone Zocchi uno degli organizzatori di FFM – Noi ci teniamo che Fiorachella cresca ogni anno, ma in maniera contenuta. Vogliamo farne una sorta di piccola boutique con una ricerca attenta degli artisti che proponiamo, dando spazio a quelli emergenti più interessanti del panorama musical. Per realizzare tutto questo anche i volontari che aumentano ogni anno sono una grande risorsa.”

“Crediamo che sia anche importante – ha aggiunto Roberta Ventresca di FFM – metterci in rete con altri festival ed eventi musicali del distretto e dell’intera provincia, per supportarci a vicenda nell’organizzazione e per promuovere insieme la passione per la musica.”

“Ringraziamo l’associazione Fiorano Free Music per tutto l’impegno organizzativo e per la bella proposta – ha concluso l’assessore Sergio Romagnoli, con delega agli eventi attività produttive, commercio – che arricchisce il calendario di iniziative che anima quest’anno l’estate a Fiorano Modenese, tra piazza Ciro Menotti, corte del Castello e parco di Villa Pace.”

Per arrivare comodamente al Fiorachella è disponibile l’ampio parcheggio dell’Iperfamila di Fiorano e quello di piazza De Gasperi.

Il programma di Fiorachella 2024

Fiorachella 2024 comincia venerdì 12 luglio, dalle ore 20.30 con l’esibizione di Marta Tenaglia, cantautrice milanese, definita da Rolling Stone come un’“artista italiana-poco-italiana”. Le sue canzoni combinano beat vocali morbidi con testi autentici e brillanti. La sua voce compie un lungo viaggio, scendendo profondamente prima di risalire e toccarti con dolcezza, senza chiedere permesso.

A seguire Godblesscomputers, al secolo Lorenzo Nada, artista che fonde la sua esperienza di beat maker. Produttore e DJ con un interesse precoce per i campionatori e i dischi in vinile, ha inaugurato il suo progetto nel 2011: trae ispirazione dalla musica black e si avventura nei territori della musica elettronica, mantenendo sempre il ritmo e il calore distintivi del suo stile sonoro. La sua capacità di selezionare e trasformare i suoni gli permette di realizzare produzioni originali e dense di elementi sintetici.

Star della serata Sarafine, aka Sara Sorrenti, vincitrice di X Factor 2023. E’ una cantautrice calabrese che fonde in modo innovativo la musica elettronica e leggera. Il suo stile musicale è un caleidoscopio di influenze che spaziano dalla Dubstep alla Techno, dalla Trap alla Drill, fino al Pop. Le sue canzoni, con testi in italiano e inglese, sono caratterizzate da armonie e sonorità che esprimono un profondo desiderio di rompere con la monotonia della vita quotidiana.

E per tirare tardi, tutta l’energia di Dj Nocetti da Radio Antenna1.

Sabato 13 luglio partenza alle 20.00 con la musica di M.E.R.L.O.T (Manuel Schiavone), nato in Basilicata nel 1998. Trasferitosi a Bologna nel 2017, ha iniziato il suo percorso musicale, evolvendo dalle sonorità acustiche a quelle elettroniche con il supporto di Eyem. Finalista di Sanremo Giovani nel 2020 e presenza fissa nelle playlist editoriali di Spotify, ha pubblicato nel 2022 il suo primo album “Gocce”.

Sul palco, più tardi, Mille, nome d’arte di Elisa Pucci, cantautrice romana che unisce ironia e drammaticità nelle sue composizioni, affrontando temi come i sentimenti, la libertà femminile e le ansie quotidiane. Oltre a essere una talentuosa illustratrice e direttrice creativa, la sua musica, un connubio unico di indie e pop, risuona di echi del passato con un tocco decisamente moderno. Nel 2024 ha esordito con il suo primo EP “Quanti me ne dai” e ha preso parte a prestigiosi eventi live, includendo un tour nazionale e apparizioni sui palchi dei maggiori festival italiani.

Seguirà la musica dei Tropea, nati nel 2017 a Milano. Hanno guadagnato rapidamente una posizione di rilievo nella scena underground grazie alla loro potenza sul palco e alla versatilità nel combinare diversi generi musicali. Le loro influenze spaziano dall’alternative degli anni 2000 al postpunk degli anni ’80 e al beat degli anni ’60. Hanno pubblicato tre EP, tra cui “Sad Reacc Only” e “Might Delete Later”, noto per il singolo “Technicolor”, e hanno continuato a esplorare nuovi territori sonori con brani come “Identikit / Plot Twist”. La loro musica esplora le sottoculture di internet, la vulnerabilità e i sogni.

Infine dj set con Rambler (Claudia Ragazzi) capace di portare sempre un’energia unica e una selezione musicale curata con attenzione. Collabora con vari artisti e organizzatori per promuovere nuove sonorità rock.