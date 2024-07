Kerakoll: l’Assemblea dei Soci approva i dati di bilancio 2023

L’Assemblea dei Soci di Kerakoll S.p.A., Società Benefit certificata B Corp e realtà multinazionale attiva nel settore dell’edilizia, ha approvato i dati del bilancio consolidato relativo all’anno 2023.

In un quadro complessivo in cui l’andamento economico e reddituale del Gruppo nel periodo è stato molto positivo, Kerakoll ha realizzato ricavi consolidati dalle vendite pari a 774,1 milioni di euro, in crescita del 4% rispetto al 2022, anno in cui si erano attestati a 744,4 milioni.

L’Italia si è confermato il mercato più rilevante per Kerakoll, con 458,4 milioni di euro di ricavi realizzati nel 2023, pari al 59% dei ricavi totali.

Il Gruppo ha confermato l’accelerazione del percorso di internazionalizzazione, facendo registrare nei Paesi esteri un incremento dell’11% dei ricavi, che si sono attestati a 315,6 milioni di euro, pari al 41% dei ricavi totali.

Tutti i Paesi in cui Kerakoll è presente direttamente con strutture produttive hanno fatto registrare dati di fatturato in crescita significativa: in particolare Spagna (+7%), Portogallo (+13%), Gran Bretagna (+17%), Polonia (+17%), Grecia (+19%), Germania (+7%), Francia (+12%), India (+17%) e Brasile (+16%).

A livello di redditività, il Margine Operativo Lordo (M.O.L.) consolidato ha fatto registrare un incremento pari al +10,6%, portandosi dai 122,8 milioni di euro del 2022 ai 135,8 milioni del 2023. L’EBIT consolidato è stato pari a 118,8 milioni di euro (+21,8% rispetto ai 97,5 milioni dell’anno precedente).

L’utile netto consolidato è stato pari a 86,0 milioni di euro, registrando una sostanziale crescita rispetto ai 63,9 milioni del 2022 (+34,5%). Anche il ROE netto è risultato in crescita, salendo dal 15,8% del 2022 al 17,4% del 2023.

“Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati ottenuti – ha commentato Marco Zini, Amministratore Delegato di Kerakoll – Questi dati riflettono non solo la solidità del nostro modello di crescita, centrato sulla creazione di valore sostenibile, ma soprattutto la dedizione e la professionalità delle persone che lavorano nel Gruppo. Per il futuro – ha proseguito Zini – vogliamo proseguire nel percorso di sviluppo internazionale e sfruttare le importanti potenzialità ancora inespresse del mercato italiano, rafforzando il nostro impegno a promuovere una cultura aziendale che metta al centro le persone e assicurando che il benessere dei nostri dipendenti e delle comunità locali sia sempre una priorità, in linea con l’identità di B Corp che abbiamo assunto dall’anno scorso”.