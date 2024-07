Testata al volto e minacce di morte dopo un diverbio stradale, 28enne denunciato

Probabilmente è un diverbio nato a seguito di una manovra alla circolazione stradale, la causa che ha visto un 28enne, a bordo di un motociclo, colpire lo sportello sinistro con un calcio ed il vetro con un pugno sull’autovettura della controparte, minacciandolo di morte, per poi tirargli una testata sul volto.

La vittima, un uomo di 66 anni, che è riuscito a prendere la targa del motociclo. Recatosi al pronto soccorso, per le cure del caso, è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Per questi motivi con le accuse di lesioni personali e minaccia, i carabinieri della stazione di Castelnovo di Sotto hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 28enne residente in un comune della bassa reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

L’origine dei fatti risale al 3 aprile scorso tra via Buonarroti e via Romana direzione Poviglio – Castelnovo di Sotto.