Fiorano: orari estivi dei servizi comunali

Per il periodo estivo alcuni servizi del Comune di Fiorano Modenese cambiano orario.

Dal 6 luglio al 7 settembre compresi, i servizi Demografici, presso lo Sportello del Cittadino, con ingresso in via Ferri, 9, resteranno chiusi nella giornata di sabato. Dal lunedì al venerdì l’orario di apertura è 8.30 – 12.30 e il giovedì anche dalle 14.00 alle 17.00. Per le denunce di morte e relative autorizzazioni è possibile contattare l’ufficio o il numero 334 3477589.

Anche per i servizi cimiteriali il sabato è garantita la reperibilità telefonica (329 3191683) dalle 8.30 alle 12.30.

Gli appuntamenti dello Sportello cittadino-utente-consumatore sono sospesi da fine luglio a fine agosto.

La ludoteca comunale a luglio sarà aperta il lunedì dalle 16.00 alle 19.00, il martedì dalle 9.00 alle 12.30 e il giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00. Dal 29 luglio al 31 agosto sarà invece chiusa per inventario.

La biblioteca “Paolo Monelli” a luglio è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, mentre ad agosto l’apertura sarà dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 19.00. Resterà poi chiusa dal 12 al 18 agosto.

Casa Corsini e le attività collegate saranno chiuse per due settimane, dal 12 al 25 agosto.