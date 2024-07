Florim apre le porte del nuovo Flagship store a Londra

Apre le porte il nuovo Florim Flagship store di Londra: l’azienda conferma la sua presenza nel vivace quartiere del design londinese di Clerkenwell.

Presente in città dal 2020 l’azienda si è trasferita al 56-60 St John St, Grant House Ground floor, dove ha dato vita ad uno spazio monomarca che vuole essere luogo di incontro e di dialogo con i professionisti del progetto, in cui programmare appuntamenti e confronti formativi ma soprattutto un luogo che permette di conoscere e toccare con mano le proposte ceramiche “Made in Florim”.

Nel quartiere londinese che ospita aziende creative e la più alta concentrazione di studi di architettura, Florim ha realizzato uno spazio in perfetto equilibrio con le linee guida estetiche istituzionali. Il Flagship, concepito con lo stesso intento dello store di Milano, offre un ambiente multifunzionale e collaborativo al servizio dei designers, dove eleganza e qualità dei materiali riflettono direttamente l’impegno nel sostenere e promuovere l’innovazione e la creatività.

All’interno del Flagship, i visitatori possono usufruire di tavoli funzionali studiati per facilitare la condivisione e la collaborazione sui progetti. Questi spazi sono pensati per offrire un’esperienza di lavoro ottimale, con accesso a materiali, campioni e strumenti digitali avanzati per la progettazione. Inoltre, il design degli interni, con un’attenta selezione di arredi e illuminazione, crea un’atmosfera accogliente e stimolante, perfetta per l’ispirazione creativa.

Il nuovo store di Londra è l’ultima testimonianza della strategia globale di espansione di Florim nei distretti del design: dal primo Flagship store a Milano nel 2009, seguito dalle aperture a Mosca nel 2014 e New York nel 2015, fino a Singapore nel 2019, Francoforte e Londra nel 2020, Abu Dhabi nel 2021, Parigi e Roma nel 2022. Nel 2023, dopo l’inaugurazione del pop up store di Los Angeles, Florim ha trasferito il suo Flagship di New York nella prestigiosa 5th Avenue a Manhattan. Nel 2024 lo showroom di Milano ha presentato un restyling completo durante la Design Week ed è attesa l’apertura di un nuovo spazio a Roma.