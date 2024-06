Vignola, bilancio partecipativo: premiata ancora la vita all’aria aperta

Ancora una volta il voto dei cittadini premia la vita all’aria aperta e la dotazione delle aree verdi, dimostrando una spiccata sensibilità verso temi come la mobilità sostenibile, l’attività ludica e l’inclusività. Nel corso dell’assemblea pubblica di giovedì 27 giugno, tenutasi presso la Sala consiliare, sono stati resi noti i risultati del voto per i 15 progetti del Bilancio partecipativo 2024. Com’è noto, da quattro anni a questa parte, l’Amministrazione di Vignola incoraggia i cittadini a scegliere direttamente alcuni dei progetti da realizzare: nel 2024, il bilancio comunale ha stanziato a questo scopo 100mila euro.

In queste settimane, si sono recati alle urne (sia cartacee nei banchetti predisposti che online sul sito Vignola partecipa) ben 680 cittadini, di questi 591 sono residenti nel comune di Vignola, mentre 88 sono i cosiddetti city user, ovvero persone che frequentano la città per ragioni di lavoro o di studio o di volontariato. Il voto digitale è stato preferito dalla maggioranza dei votanti (457), ma sono comunque tanti coloro che invece hanno preferito usare carta e penna e infilare nell’urna la propria scheda votata (223).

Al primo posto si è classificato il progetto della categoria “Mobilità sicura e sostenibile” dal titolo “C’entro: Bike park in sicurezza” che si propone l’obiettivo di realizzare parcheggi per biciclette, in punti strategici della città. In particolare, si suggeriscono la zona della stazione ferroviaria, quella di via Mazzini e quella della piscina. Il progetto, che ha raccolto 294 voti, prevede la realizzazione di parcheggi per biciclette dotati di rastrelliere e sistemi antifurto, in modo da aumentare la sicurezza per i ciclisti e incentivare anche il turismo a due ruote. Il budget previsto è di 33mila euro.

Il secondo classificato è il progetto della categoria “Verde e sport” dal titolo “Vent’anni e cominciare a sentirli. Giochi nuovi per il parco della piscina”, che si propone l’obiettivo di acquistare nuovi giochi più moderni da installare nel parco del Centro Nuoto, utilizzabili tutto l’anno (265 voti). Purtroppo le attuali installazioni mostrano i segni del tempo sia in termini estetici che funzionali. Anche in questo caso il budget previsto è di 33mila euro.

Infine, terzo classificato è il progetto della categoria “Accessibilità, inclusione, socialità” dal titolo “Vignola in gioco: Promozione della socialità e dell’inclusione attraverso il gioco” che mira ad arricchire i parchi di Vignola con spazi inclusivi e attività ludiche come scacchi, gioco dell’oca e un labirinto, allo scopo di promuove l’inclusione sociale, il benessere comunitario e lo sviluppo cognitivo attraverso giochi interattivi accessibili a tutti (218 voti). Budget previsto 20mila euro.

“Voglio innanzitutto ringraziare i cittadini che hanno partecipato al voto – commenta l’assessore alla Partecipazione del Comune di Vignola Enrico Panini – Si tratta di un ottimo risultato superato solo l’anno scorso quando però si erano potuti anticipare i tempi della votazione, permettendo alle scuole del territorio di partecipare al voto cartaceo con gli istituti ancora aperti prima delle vacanze estive. Ringrazio anche i componenti degli uffici comunali, della Commissione tecnica, del Comitato di garanzia e tutti i proponenti per il grande lavoro svolto in questi mesi. Nella seconda metà

dell’anno si passa alla fase di realizzazione dei progetti vincitori del Bilancio partecipativo 2023, mentre i progetti vincitori del Bilancio partecipativo 2024 verranno realizzati nel 2025”.

Tutti i risultati sono consultabili sulla piattaforma partecipa.comune.vignola.mo.it.