Da lunedì lavori tra SP467R e la SP486R

A Sassuolo, da lunedì 1 luglio, partiranno dei lavori della Provincia di Reggio Emilia di messa in sicurezza degli svincoli fra la SP467R e la SP486R in Comune di Casalgrande che comporteranno la posa in opera di nuovi guard rail e l’installazione di protezioni anticaduta, nell’ultimo tratto dello svincolo che da Sassuolo conduce a Castellarano.

Per consentire l’esecuzione delle opere, per un mese il transito veicolare verrà parzializzato con restringimento di carreggiata nella corsia che da Dinazzano va verso Sassuolo, mentre da mercoledì 3 luglio, nella fascia oraria dalle 10 alle 16, verrà chiuso lo svincolo che da Sassuolo va verso Veggia-Castellarano ed i veicoli verranno deviati sulla SP467R in direzione Reggio Emilia, dove alla prima rotonda potranno tornare indietro e riprendere la direzione Castellarano.