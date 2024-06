Inaugurata la sezione dedicata ai Caregiver familiari sul sito dell’Unione Reno Galliera

Pensata come supporto ai Caregiver familiari, ossia di quelle persone che prestano volontariamente cura e assistenza alle persone più fragili o in condizioni di non autosufficienza, la nuova sezione del sito dell’Unione si inserisce nel percorso iniziato con la Legge Regionale 28 marzo 2014, n. 2 Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare – un percorso che, calato sul territorio, si pone l’obiettivo di riconoscere e promuovere l’identità del/della caregiver familiare come risorsa per l’intera comunità sociale. La persona caregiver, insomma, diventa parte integrante dei percorsi di cura e di assistenza e veicolo di attività e servizi funzionali al benessere delle persone in situazione di difficoltà, fragilità e bisogno.

La nuova sezione del sito dell’Unione dedicata ai Caregiver è un catalogo costantemente aggiornato delle risorse e realtà del territorio a supporto dei Caregiver, a cominciare dal Referente Caregiver Distrettuale, una figura di sistema che si propone come riferimento per i cittadini caregiver, ma anche per i Servizi e le diverse realtà del territorio.

Il Referente Caregiver Distrettuale garantisce al Caregiver ascolto, accoglienza e orientamento: lo indirizza alla rete di supporto più idonea ai suoi bisogni, collabora con gli sportelli sociali dei comuni e con il Servizio Sociale Territoriale per favorirne la presa in carico, promuove azioni a contrasto del suo isolamento, della sensazione di abbandono e del burnout derivante dal lavoro di cura, ecc.

Il Servizio si rivolge a tutti i caregiver di persone residenti nel Distretto Pianura Est, ossia nei Comuni dell’Unione Reno Galliera (Argelato, Bentivoglio, Castello D’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale), dell’Unione Terre di Pianura (Baricella, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio) e in quelli di Budrio, Castenaso, Molinella.