Doppio appuntamento a San Prospero per “Tipì Estate”, tra acrobazie e storie di terre lontane

Il Comune di San Prospero e l’Associazione Nahìa organizzano un evento a metà tra il teatro e lo spettacolo circense. L’iniziativa si intitola “Tipì Estate” e consiste in due appuntamenti ad ingresso gratuito che avranno luogo nella Piazzetta del Volontariato di San Prospero, in Via Pace, accanto al municipio.

Il primo spettacolo, dal titolo “Fidati di me”, avrà luogo martedì 2 luglio alle ore 21.00 e andrà in scena grazie alla preziosa collaborazione del gruppo Mistral. Otto volontari assisteranno un artista acrobata che sfiderà la gravità appeso a un palo di cinque metri di altezza.

“Kanu” è il titolo del secondo appuntamento, che si terrà martedì 23 luglio alle ore 21.00. In questa occasione il gruppo Piccoli idilli racconterà storie di antiche e misteriose civiltà del continente africano.

Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 331 7487242 oppure scrivere una mail a progetto.tp@gmail.com.