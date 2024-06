A Modena est intervento per la sicurezza dei pedoni

A Modena est, tra viale XXII Aprile e viale della Resistenza, è stato realizzato un intervento puntuale volto ad aumentare la sicurezza di due attraversamenti pedonali e di una fermata bus, programmato da tempo. Entro un mese, inoltre, i due viali saranno interessati da lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale ammalorata.

In particolare, con l’intervento effettuato, a protezione dei due attraversamenti sono stati collocati alcuni paletti prima e dopo le strisce pedonali, così come all’altezza della fermata dei mezzi pubblici, sempre in corrispondenza di aree in cui era presente segnaletica orizzontale zebrata, quindi, in cui era già vietata la sosta. Su segnalazione di cittadini, l’Amministrazione ha riscontrato che tale divieto veniva frequentemente disatteso e quindi che, in prossimità degli attraversamenti e della fermata dell’autobus, venivano spesso lasciate auto in sosta abusiva, comportando rischi per l’attraversamento dei pedoni, poco visibili da parte dei veicoli in transito. Il provvedimento ha quindi la funzione di far rispettare il divieto già in essere garantendo ai pedoni un attraversamento stradale sicuro.

Viale XXII Aprile e viale della Resistenza, inoltre, rientrano tra le vie che nelle prossime settimane saranno oggetto di intervento di manutenzione stradale per quanto riguarda la segnaletica orizzontale e verticale. Sta per prendere avvio, infatti, un pacchetto di interventi realizzato dall’Amministrazione, del valore di 165 mila euro, che interesserà una serie di vie cittadine, nelle quali si procederà al ripristino della segnaletica stradale orizzontale e, dove necessario, di quella verticale.