Torna la Grande Festa d’Estate “EMA and Friends!”… edizione 2024

EMA Emilia Ambulanze informa che sta per tornare la Grande Festa d’Estate “EMA and

Friends!”…edizione 2024. Prenderà il via il 28 giugno prossimo, al Parco del Liofante di Salvaterra, la tre giorni giunta quest’anno alla tredicesima edizione.

Come di consueto si potrà cenare al ristorante con menù tradizionale (tortelli, gramigna, grigliata, tagliata, ecc…) o con gnocco e tigelle con salume.

All’esterno sarà organizzato l’asporto con gnocco e tigelle con salume e piadine farcite; sarà appositamente allestita l’area “STOP and GO” con tavolini e sedie per poter gustare l’asporto anche durante i concerti.

Nell’area concerti sarà allestita la birreria che entrerà in funzione, ogni sera, dalle 18.30 con una delle novità 2024: l’aperitivo firmato “EMA and Friends” e, a seguire per tutta la serata, cocktails, birra, caffè, amari!

Ad animare le tre serate non potevano di certo mancare i concerti e gli spettacoli, come sempre completamente gratuiti.

Apriranno la tre giorni di festa le “Canne da Zucchero” portando sul palco, venerdì 28 giugno, le canzoni e i grandi successi di Zucchero. Sabato 29 giugno animerà la seconda serata della Grande Festa d’Estate la band “Negramaro Tribute Band” che suonerà live i successi della band pugliese. La kermesse si chiuderà con un altro grande spettacolo: un tuffo negli anni 70 – 80 – 90 e 2000, per far ballare e cantare tutti i presenti.

Altra grande novità 2024: presso lo stand “Info Point EMA” sarà possibile acquistare la t-shirt personalizzata con “BRILLA GORILLA” e il logo “EMA and Friends”, la maglietta ispirata alla t-shirt indossata dallo staff della festa, disponibile in due colorazioni e nelle taglie da adulto e da bambino.

Il ricavato della Grande Festa d’Estate “EMA and Friends” sarà interamente impiegato a sostegno delle attività e dei progetti che l’Associazione promuove sul territorio.

Ci aspettiamo un’edizione che riconfermi quella dello scorso anno: stiamo lavorando intensamente da mesi per far sì che ciò avvenga: dai gruppi che si esibiranno alla qualità del cibo, con un occhio di riguardo ai prezzi che, per molte voci, rimarranno invariati rispetto alla scorsa edizione.

Nell’apposita sezione del sito www.emilia-ambulanze.it/emaandfriends e sui canali social Facebook e Instagram tutte le informazioni e gli aggiornamenti sull’evento.