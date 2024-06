Sabato pomeriggio a Castelnovo Monti un incontro sulla violenza contro le donne

“Solo perché donne” è il titolo di un importante incontro-testimonianza contro la violenza sulle donne in programma sabato pomeriggio, 29 giugno, alle ore 16 in Municipio a Castelnovo. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Gens Nova Onlus, che opera per la tutela delle vittime delle violenze (maltrattamento in famiglia verso donne e minori, stalking, revenge porn, adescamento on line, forme di bullismo/cyberbullismo) oltre che la diffusione a 360° della cultura alla legalità e con l’obiettivo di trasmettere impulsi affinché si legiferi in maniera corretta, puntuale e precisa rispetto a queste tematiche. Collaborano all’evento il Comune di Castelnovo Monti, Castelnovo ne’ Cuori e Siulp Reggio Emilia.

L’incontro prevede la testimonianza di Dina, mamma di Juana Cecilia Hazana, vittima di femminicidio, uccisa a Reggio Emilia nel 2021. Interverranno il Sindaco Emanuele Ferrari per il saluto istituzionale, e a seguire Anna Protopapa, delegata regionale di Gens Nova; l’avvocato Alex Silvestri, legale rappresentante di Gens Nova Emilia-Romagna; Giovanni Punzo, delegato sindacale Siulp. A condurre l’incontro sarà Nadia Vassallo, ex consigliera comunale di Castelnovo ne’ Cuori.