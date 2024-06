Riaperto il ponte di Navicello Vecchio sulla strada provinciale 255 sul Panaro

Ha riaperto alle 8:30 di mercoledì 26 il ponte di Navicello Vecchio sulla strada provinciale 255, sul fiume Panaro. Resta chiuso ponte Pioppa a San Possidonio sulla strada provinciale 11 a causa della piena del fiume Secchia, che ha comportato nella serata di lunedì 25 giugno anche la chiusura di Ponte Motta a Cavezzo, sulla strada provinciale 468.

Per quanto riguarda la situazione delle strade provinciali, resta ancora chiusa per frane e smottamenti la strada provinciale 26 in località Due Querce nel Comune di Pavullo e, sempre sulla strada provinciale 26 si transita a senso unico alternato in un altro tratto un compreso nel territorio comunale di Guiglia.