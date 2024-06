Modena, Braglia incontra il nuovo presidente di Confagricoltura

«Complimenti e buon lavoro a Francesco Schiavi, nuovo presidente di Confagricoltura di Modena. Il settore agroalimentare è fondamentale per lo sviluppo e la crescita del territorio locale, che vede una presenza solida e consolidata in tutti i distretti della provincia di Modena, con tante realtà produttive che hanno reso la nostra terra un’eccellenza nel mondo».

Con queste parole, il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia ha salutato Francesco Schiavi, nuovo presidente di Confagricoltura di Modena, in un incontro avvenuto mercoledì 26 giugno nella sede della Provincia di Modena.

Per Braglia «i distretti produttivi del territorio, per “funzionare” al meglio, hanno bisogno di condizioni favorevoli e questo è compito delle istituzioni, che devono mettere le aziende agricole nelle migliori condizioni di sviluppo, così da garantire una tenuta del tessuto sociale, che sia in grado di ammortizzare i rallentamenti e di agevolare la crescita. Da sempre Confagritoltura collabora con le istituzioni – prosegue Braglia – e siamo certi che potremo proseguire con efficacia questo dialogo anche con il presidente Schiavi, che fin da ora ringrazio per quanto farà per il territorio locale. Il settore agroalimentare è strategico e solo attraverso azioni coordinate si può crescere e raggiungere obiettivi di sviluppo e innovazione».

Francesco Schiavi, classe 1968, è laureato in giurisprudenza e terminati gli studi ha lavorato nell’azienda agricola di famiglia con annesso allevamento suinicolo. Oggi conduce oltre 30 ettari di terreno a seminativo alle porte di Carpi. È stato iscritto all’Anga-Giovani di Confagricoltura e da oltre 20 anni è membro della Giunta di Confagricoltura Modena.