Guardia di Finanza: la storia e le tradizioni militari del Corpo nel centro storico di Reggio Emilia

In concomitanza con le celebrazioni della Festa del Corpo, che quest’anno festeggia il suo 250° Anniversario della fondazione, la Guardia di Finanza reggiana ha inteso realizzare, nel centro storico della città del Primo Tricolore, un allestimento rappresentativo dell’Istituzione.

In tale circostanza, dal 21 al 24 giugno 2024, sarà proiettato, nelle ore serali, il logo del 250° Anniversario della fondazione del Corpo, appositamente ideato dal Comando Generale, sulla facciata della caserma Ten. Gen. Achille Borghi, attualmente sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ubicata in pieno centro cittadino all’interno di un immobile ricco di storia locale. Nel 1500, infatti, destinato ad ospitare il convento di Santa Chiara da cui sorse, nel 1819, la Fabbrica della Finanza, sede della Caserma delle allora denominate “Guardie di Finanza”; in epoca post-napoleonica destinato a sede della Dogana e, tra il 1842 e il 1843, adibito a “quartiere delle guardie di finanza” e dispensa del sale.

Contestualmente è stata allestita, con due divise storiche, di cui una risalente a “La Grande Guerra” e l’altra da Ufficiale della Regia Guardia di Finanza, con pubblicazioni e oggettistica rappresentativa del Corpo, una vetrina presso la suggestiva “Librerie.coop All’Arco”, ubicata in centro storico, fin dalla fondazione punto di riferimento per l’intera città, insignita, nel 2011, del premio annuale come migliore libreria d’Italia.

L’evento mediatico, concepito nell’ottica di valorizzare l’immagine del Corpo e di divulgarne storia, tradizioni e valori legati allo specifico ruolo di polizia economico-finanziaria al servizio della collettività, contribuirà alla “familiarizzazione” della cittadinanza con l’Istituzione e ad ampliarne la visibilità in un contesto locale connotato da una ormai consolidata vocazione turistica e culturale.