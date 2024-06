A Spilamberto Fiera di San Giovanni, arrivata alla 152° edizione

Fino al 24 giugno la Fiera di San Giovanni, arrivata alla 152° edizione.

Domenica 23 giugno Palio di San Giovanni, mercato ambulante per tutta la giornata e tante attività. Dalle 10 al Parco Arcobaleno esibizioni di basket e minibasket per bambini e ragazzi. A cura dell’Associazione Scuola Pallacanestro Spilamberto ASD.

Alle 10 Santa Messa Solenne nella Chiesa di San Giovanni Battista alla presenza delle Autorità e delle associazioni.

Alle 11 allo Spazio Il Faro, in viale Marconi 4, inaugurazione della mostra “Burattini e Burattinai modenesi – Il fondo Preti a 30 anni dalla morte di Roberto, ultimo rappresentante della storica famiglia d’arte”. Orari di apertura: domenica 23 giugno 11 – 12.30 | 18 – 23; lunedì 24 giugno 18 – 23.

Alle 14.30 all’Ex Chiesa di Santa Maria, 19 torneo di scacchi Regina del Balsamico – 4° edizione. Per maggiori info e iscrizioni: Francesco 3442524731. A cura dell’Associazione Club 64 ASD.

Alle 16 nel Giardino Pensile della Rocca Rangoni Laboratorio: Mani in Pasta. Guidati dalle “rezdore” i ragazzi ed i loro genitori impareranno a conoscere le tecniche tramandate in famiglia per preparare quello che è un prodotto tipico del territorio: le crescentine.

Prenotazioni sul sito https://bit.ly/laboratorislow. A cura di Condotta Slow Food Vignola e Valle del Panaro.

Alle 18 in via San Giovanni, 25, Good vibes con Manuel. A cura di La Stria della Mamma. Sempre alle 18 in Piazza Caduti Libertà Dj Set by Sa Fammia? E a seguire, alle 21.30, concerto dei Controtempo. A cura delle Associazioni in Piazza Caduti. Alle 19 in via Obici I Sanchez Duo (Jaky & Paolo) a cura di Osteria del 32.

Alle 20 allo Spazio Eventi L. Famigli 58° Palio di San Giovanni Assemblea della Consorteria dell’A.B.T. di Spilamberto e assegnazione Palio 2024, gara tra i campioni di Aceto Balsamico Tradizionale prodotto nelle terre degli antichi domini estensi. A cura della Consorteria Aceto Balsamico.

Alle 20 in via Sant’Adriano nel cortile della Biblioteca The Wickeds. A cura di Lo Zucchero Filato. Sempre alle 20 in Piazzale Rangoni 11, Hic Dj stile funky e deep hause. A cura di Osteria degli Obici di Fabrizio Ferri. Alle 21 in Corso Umberto I Sylvia and the Lights a cura di Gelato.

A seguire, alle 22, in via San Giovanni, 40, Spilla Jam Session con musicisti di Spilamberto…e dintorni! A cura di Circolo Paradosso.

Nel parco di Rocca Rangoni prodotti tipici di eccellenza del nostro territorio, street food, artingegno.

In Piazza Caduti Libertà associazioni con stand gastronomici, zone relax, spettacoli itineranti e tanto altro ancora.

Piazza Sassatelli si trasforma per la Fiera di San Giovanni: street food con gli esercenti locali, musica e intrattenimenti ogni sera. Non solo, zone relax nell’area del Parco degli Antichi Mestieri. Le iniziative sono organizzate da Le Botteghe di Messer Filippo.

Una importante presenza in Fiera resta Slow Food – Condotta di Vignola, per la consueta apertura nel giardino pensile della Rocca del ristorante dedicato ad un menù sui prodotti tipici. Torna anche, nel Parco della Rocca Rangoni, lo spazio dedicato al benessere animale. Saranno proposte iniziative rivolte ad adulti e bambini, contatto diretto con animali, approfondimenti di esperti sui temi della tutela ambientale, della salute degli animali, della tutela delle specie e delle razze. A cura di ABA – Associazione Benessere Animale Onlus. Quest’anno anche un secondo spazio dedicato agli animali con l’iniziativa dal titolo “Fattoria in Rocca” sempre nel parco di Rocca Rangoni con la presenza di animali della nostra tradizione contadina…e non solo.

L’Associazione Friction torna in Fiera in via Obici. La storica associazione organizzerà una serie di attività in programma dal 21 al 24 giugno in particolare con la mostra “Condoglianze”, dedicata alla storia di Friction.

Stand Espositivi nel Parco della Rocca Rangoni

Prodotti tipici di eccellenza del nostro territorio, street food, artingegno.

Orari:

Domenica 23 giugno 10 – 14 | 17 – 00.30

Lunedì 24 giugno 18 – 00.30

Tradizionale mercato fieristico ambulante

Vie del centro storico

Domenica 23 giugno tutta la giornata

Luna Park

Piazzale Monti e Viale Marconi

Apertura domenica 23 e lunedì 24 giugno 10 – 24

Nella serata del lunedì ci saranno promozioni per chi accede alle attrazioni

Giochi d’un tempo e antichi mestieri

Via Sant’Adriano

Lunedì 24 giugno tante attività dedicate ai più piccoli e area dedicata agli antichi mestieri

Tra le tante mostre allestite in fiera ne ricordiamo tre:

Signore e Signori… Buonasera!

Signore e Signori…Buonasera! Questo il titolo della mostra allestita durante la fiera nei locali dell’Ex Formaggiaia in Rocca Rangoni a cura di Sergio Smerieri e ARCHIVIO VIVO.

Quando la “TV” fece il suo ingresso in famiglia negli anni ‘50, era quasi d’obbligo fotografarla, meglio con qualcuno a fianco e nell’arredo ha un posto privilegiato, ben visibile. Questo aspetto sarà rimarcato nella mostra fotografica, foto storiche in cui esiste la televisione come parte della vita quotidiana, una mostra di fotografie vernacolari recuperate dagli archivi privati spilambertesi e non.

Orari di apertura:

Domenica 23 giugno 10 – 12 | 15 – 23

Lunedì 24 giugno 18 – 23

Mostra di fotografie vernacolari recuperate dagli archivi privati spilambertesi e non

Lunedì 24 giugno dalle 18 alle 23 sarà presente l’autore.

Radio Queen History

“Radio Queen History” è la mostra fotografica e allestimento copia dello studio radiofonico che nel 1977 era situato sul Torrione Medioevale Portico della Corte d’Onore della Rocca Rangoni. Un pezzo importante della storia del nostro paese. Da giovedì 20 a martedì 25 giugno.

A cura di Gruppo di Documentazione Vignolese “Mezaluna – Mario Menabue” APS.

“Burattini e Burattinai modenesi – Il fondo Preti a 30 anni dalla morte di Roberto ultimo rappresentante della storica famiglia d’arte”

La mostra sarà una importante occasione per scoprire ed ammirare il Fondo Preti a 30 anni dalla morte di Roberto ultimo rappresentante della storica famiglia d’arte. Si tratta di un modo per valorizzare il teatro dei burattini della tradizione emiliana, costituito da maschere che hanno un grande valore simbolico e di appartenenza per i popoli della nostra regione.

Orari di apertura:

Domenica 23 giugno 11– 12.30 | 18 – 23

Lunedì 24 giugno 18 – 23

Aperture straordinarie 17 e 21 luglio e 28 agosto, orario 20 – 21.30

Il programma dettagliato su www.fierasangiovanni.it