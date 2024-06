Reggio Emilia, coltello in pugno per rapinare un market: arrestato

Specializzato nel taccheggio di lattine di birra, al suo ingresso non è stato perso d’occhio dalla commessa di un market ubicato nelle vicinanze della stazione storica di Reggio Emilia. Grazie alle telecamere interne del negozio, avuta certezza che l’uomo occultava nello zaino una lattina di birra, l’ha fermato trovandogli la refurtiva. L’uomo a questo punto ha estratto un coltello che ha puntato alla commessa per poi allontanarsi. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia subito intervenuti, grazie anche al sistema di videosorveglianza cittadino, rintracciavano il presunto rapinatore, bloccandolo.

I fatti in un market di via IV Novembre, dove la commessa notava entrare un uomo che in passato aveva già rubato delle lattine di birra. Grazie al monitor della videosorveglianza interna, la commessa osservava l’uomo, notandolo prendere una lattina di birra che riponeva nel suo zaino. All’uscita, fermato dalla commessa che chiedeva contezza sui fatti, l’uomo andava in escandescenza arrivando ad estrarre un coltello, minacciare la commessa per poi guadagnare l’uscita e dileguarsi. Quindi l’allarme al 112 che inviava sul posto una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile che, poco lontano, rintracciava l’uomo con il coltello in una mano e la lattina di birra nell’altra. Alla luce dei fatti l’uomo veniva condotto in caserma per gli ulteriori approfondimenti investigativi, in conseguenza dei quali si acquisivano a suo carico elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di rapina aggravata e porto abusivo di armi. Alla luce di quanto emerso, e considerata la flagranza di reato, l’uomo veniva dichiarato in arresto e ristretto a disposizione della Procura reggiana. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.