Lunedi lavori in via Palestro per la sistemazione di un pozzetto pericoloso

Lunedì prossimo, 24 Giugno dalle ore 9 alle ore 12 e comunque fino a fine lavori la ditta incaricata da Telecom provvederà alla sistemazione del pozzetto pericoloso in Via Palestro sulla svolta in Via Radici in Monte. Per svolgere i lavori in totale sicurezza sarà necessario chiudere la svolta a destra da via Palestro in via Radici in Monte; in loco verrà indicata la viabilità alternativa.