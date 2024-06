Infortunio sul lavoro a Correggio, operaio cade da circa 8 metri: è grave

Un infortunio sul lavoro si è verificato intorno alle 10.30 di oggi, 21 giugno, presso una ditta di Lemizzone di Correggio, dove un 29enne è rimasto ferito a seguito di una caduta da circa 8 metri d’altezza mentre era intento ad effettuare lavori di manutenzioni edili del tetto del capannone aziendale.

Secondo la prima ricostruzione del Servizio Prevenzione e sicurezza della Medicina del Lavoro, intervenuto unitamente ai Carabinieri di Bagnolo in Piano, l’operaio edile – un egiziano residente in Toscana, dipendente di un’azienda di Firenze – si trovava sul tetto del capannone intento ad effettuare lavori quando, per cause al vaglio, si sarebbe verificato un cedimento: l’operaio è rovinato al suolo da un’altezza di circa 8 metri. Soccorso dai sanitari inviati dal 118 è stato condotto a mezzo elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Parma, in condizioni gravi. Sull’esatta dinamica dei fatti sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri.