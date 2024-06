Il Questore incontra i poliziotti dopo gli scontri al Parco don Bosco di Bologna

Nella mattinata di oggi il Questore di Bologna, Antonio Sbordone ha voluto incontrare personalmente i Dirigenti ed una rappresentanza di tutti i colleghi impiegati, nella giornata di ieri, nel delicato servizio di ordine pubblico presso il Parco Don Bosco che ha garantito lo svolgimento in sicurezza dei lavori previsti, nonostante la resistenza opposta dai manifestanti.

In tale occasione il Sig. Questore, dopo aver ringraziato tutto il personale per l’impegno e l’elevata professionalità dimostrati, ha espresso la sua soddisfazione per la buona riuscita del servizio, resa possibile grazie all’ottima sinergia dimostrata tra il Dirigente responsabile del servizio, i Funzionari della Questura e gli appartenenti ai diversi Uffici e articolazioni della Polizia di Stato coinvolti, tra cui D.I.G.O.S., Polizia Scientifica e Reparto Mobile di Bologna. Il Questore, infine, ha espresso la sua vicinanza e solidarietà agli 11 Agenti del Reparto Mobile rimasti feriti negli scontri.

Nella circostanza la Questura rende noto che la D.I.G.O.S. sta approfondendo la posizione di almeno 20 manifestanti identificati nella mattina di ieri che, a vario titolo, appaiono coinvolti in violazione di norme a tutela dell’ordine pubblico.