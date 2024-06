Domenica 23 giugno Festa della trebbiatura, Open Day del Gust

Nel mese di giugno le campagne bolognesi si colorano del giallo dorato del grano maturo.

È lui l’oro della pianura, simbolo di fertilità della terra e pilastro dell’alimentazione nostrana, parte inscindibile della storia della pianura bolognese.

È lui il protagonista della Festa della trebbiatura, Open Day del Gusto in programma per domenica 23 giugno, un evento che nasce proprio per riscoprire e celebrare l’intreccio di cultura, cibo e tradizioni che ruota attorno al biondo cereale.

Dalle ore 10 fino al tramonto, la Villa e il Museo ospiteranno rievocazioni, laboratori per bambini, degustazioni, corsi, visite guidate al Pomario e il tradizionale mercato dei produttori e artigiani locali.

Fulcro della giornata la rievocazione della trebbiatura del grano a cura dell’associazione Gruppo della Stadura e Pro Loco Loiano, Gruppo d’la Batdur. A seguire per chi lo desidera saranno a disposizione tavoli e sedie per cenare in compagnia dei contadini. Ci sarà la possibilità di un aperitivo o cena nel punto ristoro della Cooperativa Sociale Anima o pic nic da casa.

Inoltre verrà inaugurata l’opera “Segni di Resistenza” di Reyhaneh Alikhani, opera site specif nella torre granaio.

Per l’occasione il Museo sarà aperto gratuitamente per tutta la giornata.

Il gran finale della giornata al Baladùr con uno spettacolo delle arti bolognesi “MO SÓPPA, CHE SPETÂCUEL!”: teatro dialettale, scenette, canzoni e zirudelle, rivolta non solo agli affezionati del dialetto ma soprattutto a coloro che sono curiosi di conoscerlo, con l’obiettivo di presentare, riscoprire e valorizzare il patrimonio tradizionale bolognese e un’attenzione all’incontro tra le generazioni. Si alterneranno sul palco le compagnie teatrali dialettali Arrigo Lucchini, Bruno Lanzarini, I Nuovi Felsinei, Al nòstar dialàtt, I amîg ed Granarôl, I Multipli, i musicisti Cesare Fauni…. presentano Silvia Parma e Marco Piazza.

Tutte le iniziative sono a partecipazione gratuita. Qui il programma dettagliato

Prenotazione consigliata segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it o allo 051 891050