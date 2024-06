“Fuori la violenza dal Parlamento”, il Sindaco Lepore e altri primi cittadini in difesa della Costituzione e dell’Unità nazionale

“Insieme a diversi Sindache e Sindaci della città metropolitana di Bologna – spiega il sindaco Matteo Lepore – abbiamo deciso di accogliere l’appello del sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, e degli altri colleghi della provincia reggiana per prendere posizione contro i gravi fatti avvenuti in Parlamento qualche giorno fa e contro riforme quali il Premierato e l’Autonomia Differenziata. Le forze politiche che sostengono il Governo stanno dimostrando la loro volontà di smontare la Costituzione pezzo dopo pezzo, creando nel Paese un clima di sopraffazione, con atteggiamenti prepotenti e aggressivi fin dentro le aule parlamentari. Non possiamo rimanere in silenzio. Il prossimo passo sarà la promozione dei Comitati per la difesa della Costituzione nella città di Bologna”.

Di seguito l’elenco dei Sindaci e delle Sindache della Città metropolitana che hanno aderito:

Matteo Lepore, Sindaco di Bologna – Marco Panieri, Sindaco di Imola – Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno – Marilena Pillati, Sindaca di San Lazzaro di Savena – Milena Zanna, Sindaca di Valsamoggia – Davide Dall’Omo, Sindaco di Zola Predosa – Belinda Gottardi, Sindaca di Castel Maggiore – Franca Filippini, Sindaca di Pianoro – Matteo Montanari, Sindaco di Medicina – Carlo Gubellini, Sindaco di Castenaso – Roberto Parmeggiani, Sindaco di Sasso Marconi – Luca Lelli, Sindaco di Ozzano – Marco Martelli, Sindaco di Crevalcore – Alessandro Ricci, Sindaco di Granarolo – Paolo Iovino, Sindaco di Anzola Emilia – Monica Cinti, Sindaca di Monte San Pietro – Claudia Muzic, Sindaca di Argelato – Paolo Crescimbeni, Sindaco di San Giorgio di Piano – Emanuele Bassi, Sindaco di Sala Bolognese – Luca Borsari, Sindaco di Pieve di Cento – Omar Mattioli, Sindaco di Baricella – Valentina Cuppi, Sindaca di Marzabotto – Alessandro Erriquez, Sindaco di Castello d’Argile – Alice Vecchi, Sindaca di Bentivoglio – Tommaso Tarabusi, Sindaco di Castiglione dei Pepoli – Nicola Tassinari, Sindaco di Mordano – Roberto Serafini, Sindaco di Loiano – Mauro Ghini, Sindaco di Borgo Tossignano – Barbara Franchi, Sindaca di Lizzano in Belvedere