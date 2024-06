Sassuolo: l’ex Assessore Borghi saluta e ringrazia

“Attraverso questo breve comunicato è mio desiderio inviare un sentito “grazie” al mondo variegato della scuola e a quanti mi hanno espresso o inviato in questi giorni attestati di stima per il lavoro e le attività portate avanti a favore delle nostre scuole durante il mio incarico come assessore “indipendente”.

E’ stato un periodo sicuramente impegnativo, iniziato ancora con la presenza del covid, ma ricco di progettualità, opportunità e attività interessanti che sempre più mi hanno convinto della ricchezza e dell’innovazione presenti nelle nostre scuole.

Abbiamo attivato grazie a tante disponibilità nuovi progetti e cercato di risolvere, per quanto possibile, problemi di vario genere con grande collaborazione e condivisione che sono state davvero la base di tutto il lavoro.

– Ringrazio i dirigenti scolastici che mi hanno sempre manifestato la massima attenzione e sensibilità su tutte le tematiche, anche mettendo a disposizione i loro spazi per ospitare i bimbi dei nidi e dell’infanzia in attesa della ricostruzione dei nuovi edifici con i finanziamenti Pnrr, ma ancor di più per la non scontata disponibilità di spazi all’interno delle scuole d’infanzia per nuove sezioni di nido, che a settembre offriranno ancora in più ulteriori 20 nuovi posti già concordati.

– Ringrazio i docenti, i genitori e i collaboratori dell’ufficio istruzione che di fronte a problemi da risolvere e nella scuola non mancano mai, sono stati costruttivi e operativi.

– Infine, ma non certo per minor importanza, oltre a un doveroso ringraziamento al Sindaco e alla giunta per avermi supportato per le mie tante richieste per le scuole, invio un ulteriore ringraziamento a associazioni, enti e aziende del territorio, Gallerie estensi, Sassuolo Calcio, Teatro Carani e diversi altri che hanno collaborato per attivare nuovi progetti e opportunità per una migliore, più ampia e qualificata offerta formativa.

Tutte iniziative importanti per le giovani generazioni che sono il nostro più importante VALORE per il futuro.

Voglio inoltre esprimere sentiti auguri al nuovo Sindaco e alla nuova giunta per l’impegno che sicuramente vorranno investire per il necessario e proficuo supporto alle nostre scuole”.

Alessandra Borghi ex assessore istruzione e formazione