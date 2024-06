Giovani Talenti degli Hogs Reggio Emilia Convocati nella Nazionale Under 17 di Flag Football

Dopo il successo della squadra Under 17 degli Hogs Reggio Emilia, che ha conquistato un notevole settimo posto nel campionato nazionale su 24 squadre partecipanti, arriva un’altra importante nota di merito per i giovani atleti. Due talenti emergenti, Giovanni Bertani e Tommaso Di Dio, sono stati notati dai coach della nazionale durante le finali e convocati al raduno della nazionale Under 17.

Il percorso per essere selezionati nella squadra nazionale è iniziato a maggio, con il primo evaluation camp che ha visto la partecipazione di 98 atleti provenienti da tutta Italia. Durante questo camp, i coach hanno fatto una prima selezione, che è stata successivamente confermata o rivista durante le finali del campionato nazionale.

Alla fine, 32 atleti sono stati convocati per il secondo raduno, tenutosi il weekend del 15-16 giugno a Varese. Tra questi selezionati spiccano i nomi di Bertani e Di Dio, che hanno dimostrato il loro valore sul campo, guadagnandosi l’opportunità di competere per un posto nella squadra che rappresenterà l’Italia agli Europei di Belgrado, in Serbia, a settembre.

Il coaching staff avrà ora il difficile compito di selezionare i migliori atleti per la IFAF European Junior Flag Football Championships. La convocazione di Bertani e Di Dio è un riconoscimento del loro impegno e delle loro abilità, nonché un motivo di orgoglio per gli Hogs Reggio Emilia, che vedono concretizzarsi il lavoro svolto nelle scuole e sul campo con i giovani atleti reggiani.