Due persone arrestate per furto aggravato in concorso in danno di un esercizio commerciale di Mirandola

La Polizia di Stato di Mirandola ha tratto in arresto due cittadini rumeni per il reato di furto aggravato in concorso in danno di un esercizio commerciale.

Il 13 giugno scorso, intorno alle ore 12.30, personale del Commissariato di P.S. è intervenuto presso un supermercato a Mirandola dove erano state segnalate due persone intente a rubare alcolici.

I due, dopo essersi aggirati con fare sospetto tra le corsie del negozio comunicando tra loro attraverso degli auricolari, avevano prelevato alcune bottiglie di alcolici asportando l’antitaccheggio. Uno dei due le aveva poi occultate addosso ed era uscito dal supermercato pagando solo una cassa di acqua. Il complice, nel frattempo, aveva prelevato una bottiglia di champagne e l’aveva passata con discrezione all’amico che lo aspettava oltre le casse.

Gli agenti li hanno individuati e fermati nel parcheggio del supermercato. Uno dei due indagati, vistosi scoperto, ha gettato a terra il magnete utilizzato per asportare l’antitaccheggio.

Sono state rinvenute nella loro disponibilità delle tronchesi in metallo, un body da donna utilizzato per nascondere le bottiglie e 7 bottiglie di alcolici per un valore commerciale di circa 250 euro.