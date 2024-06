Bologna: gli rubano la bici ma gli Agenti fanno una colletta per fargli tornare il sorriso.

La Polizia di Stato di Bologna, l’11 maggio scorso è intervenuta a seguito della segnalazione di un furto di una bicicletta ai danni di un giovane ragazzo di 13 anni. In particolare, il minore di nome Anouar quel giorno si era recato presso il supermercato Despar di Bologna in via Di Vittorio, per effettuare una piccola spesa per conto dei genitori, affetti entrambi da grave disabilità.

Per giungere presso tale esercizio commerciale il ragazzo utilizzava la propria bicicletta, da poco acquistata a fronte di tanti sacrifici della famiglia, che versa in condizioni economiche non buone; il ragazzo aveva, infatti, messo da parte 1 euro al giorno per poter acquistare la biciletta che gli permetteva di essere più indipendente e di dare una mano alla propria famiglia.

Quel giorno però Anouar si è dimenticato di assicurare la bicicletta negli appositi stalli ed al suo ritorno, dopo qualche minuto, si accorgeva che gli era stata asportata.

A seguito di ciò, il Commissariato di P.S. Santa Viola inviava sul posto una volante effettuando ricerche in zona con esito negativo, dunque, qualche giorno dopo, gli operatori si recavano presso l’abitazione del giovane per raccogliere l’atto di denuncia/querela, in quanto le condizioni di salute dei genitori non consentivano loro di recarsi in Commissariato.

Venivano estrapolate le immagini dal circuito di video sorveglianza del supermercato, da cui si poteva apprendere perfettamente la dinamica del furto, che veniva posto in essere da due giovani, palesemente di minore età, i quali, accorgendosi della bicicletta priva di antifurto, la asportavano velocemente dirigendosi poi verso la zona Barca. Nei giorni a seguire, venivano effettuati alcuni servizi mirati al ritrovamento del velocipede, con esito negativo.

Il personale del Commissariato S. Viola, mosso dall’intento di aiutare il ragazzo, ha deciso di raccogliere il denaro necessario per l’acquisto di una nuova bicicletta da donare ad Anouar, con l’aiuto del negozio “Malini Cicli” di Casalecchio di Reno che ha collaborato per realizzazione della lodevole iniziativa.

Il ragazzo è stato quindi invitato presso il Commissariato Santa Viola con la “scusa” di fornire qualche indicazione in più per permettere ai poliziotti di approfondire le indagini per trovare la sua biciletta, ma in realtà è stato accolto dal personale del Commissariato che gli ha consegnato una nuova bicicletta rincuorandolo per quanto successo. Il ragazzo, estremamente felice e grato ai suoi “nuovi amici in divisa”, ha scattato una foto ricordo con gli operatori e con il responsabile del negozio “Malini Cicli”, riuscendo così a cancellare quella brutta giornata.