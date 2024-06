Reggio Emilia: condannato in via definitiva per un tentato omicidio, arrestato e condotto in carcere

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 giugno, operatori della Squadra Mobile di Reggio Emilia hanno attuato un provvedimento di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, a carico di un uomo di 78 anni. Il soggetto, originario di Cutro, volto molto noto alle forze dell’ordine, dovrà espiare una pena residua di 11 anni e 9 giorni di reclusione in quanto condannato, in via definitiva, poiché ritenuto responsabile del tentato omicidio di un uomo commesso a Reggio Emilia nel novembre del 2010.

Subito dopo l’emissione del provvedimento, avvenuta proprio nella giornata di ieri, gli investigatori reggiani lo hanno rintracciato e subito arrestato. Condotto dapprima presso i locali della Questura, al termine delle opportune formalità di rito, il 78enne è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale.