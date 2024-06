Mirandola, sciopero Mozarc Medical (Ex Bellco): “Confesercenti Area Nord al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici”

Confesercenti Area Nord, per voce del Presidente Confesercenti Area Nord Marco Rossi, del Direttore di Area Mauro Bega e di tutto il Consiglio di area esprime forte preoccupazione sulla decisione della proprietà dell’Azienda Biomedicale Mozarc Medical di chiudere di punto in bianco la produzione nello stabilimento con conseguente licenziamento di 350 dipendenti, mantenendo solo la parte di ricerca e sviluppo.

“Confesercenti Area nord – spiega Bega – è al fianco dei tanti lavoratori che in queste ore stanno protestando per le incomprensibili (a nostro avviso) motivazioni aziendali, senza prima ricercare un confronto con le parti sociali. Il territorio Mirandolese non può perdere una così importante realtà aziendale che impiega un numero significativo di lavoratori e lavoratrici che vivono nei nostri comuni e che contribuiscono alla tenuta della nostra economia locale e delle attività commerciali locali e di artigianato di servizio”.

“Chiediamo a tutte le Istituzioni locali, alla Regione e al Governo un rapido intervento al fine di scongiurare tale decisione e di aprire un immediato tavolo di confronto con la Dirigenza che congeli la decisione di chiudere la parte produttiva dell’azienda” conclude Mauro Bega, Direttore Confesercenti Area Nord.