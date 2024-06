“Il Codice fa strada in tour”, evento che tocca tutti i Compartimenti Polizia Stradale, oggi ha fatto tappa a Bologna

Al palazzo della Regione Emilia Romagna di viale Aldo Moro, nella mattinata odierna si è tenuto il Seminario sulle nuove norme in materia di assicurazione, circolazione in prova, rilevamento a distanza delle violazioni degli eccessi di velocità. Tutti temi di grande attualità e interesse per gli operatori della sicurezza impiegati nello specifico settore della circolazione stradale.

Relatore il Dott. Giandomenico Protospataro, Vice Questore della Polizia di Stato in quiescenza, oggi consulente del Ministero dell’Interno nell’ambito della disciplina della circolazione stradale, uno dei massimi esperti nel settore, punta di diamante e autore di numerose pubblicazioni di opere e articoli su riviste specializzate in aspetti tecnici, giuridici e normativi del Nuovo Codice della Strada.

L’incontro, fortemente voluto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, fa parte di un tour che tocca tutti i Compartimenti Polizia Stradale presenti sul territorio nazionale, ha visto la presenza in platea, oltre a una folta rappresentanza del personale di tutte le Sezioni di Polizia Stradale dell’Emilia Romagna e delle Polizie Locali di tutte le province emiliano romagnole, di esponenti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché rappresentanti delle Prefetture e Questure regionali.