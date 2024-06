Rubiera: ruba monete da macchina del caffè, denunciato 22enne

Si sarebbe introdotto all’interno della biblioteca comunale di Rubiera forzando la porta dell’ingresso posteriore e, una volta all’interno, ha forzato il distributore automatico del caffè riuscendo ad asportare il danaro contenuto all’interno. Da qui la denuncia e le successive indagini della stazione dei carabinieri di Rubiera che anche grazie all’ausilio dei sistemi di video sorveglianza, riuscivano a risalire al presunto autore del furto. Per questi motivi con l’accusa di furto aggravato i Carabinieri della Stazione di Rubiera hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un giovane ventiduenne. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

La vicenda risale all’aprile scorso.